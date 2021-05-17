Украинский кулинар и судья шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская поделилась с читателями полезными советами относительно дальнейшего использования остатков от пищевых продуктов.

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Ольга Мартыновская призывает придерживаться философии no waste в кулинарии и продолжать готовить из остатков от продуктов. Как делать это правильно, девушка рассказала на своей странице в инстаграм.

Надеюсь, что вы давно варите ароматный бульон из костей. Это находка для быстрого супа, соуса к стейку и настоящее спасение от похмелья, – прокомментировала Ольга Мартыновская.

Шеф-повар рассказала, что не советует читателям использовать стебли петрушки, кориандра, базилика и укропа в большом количестве в бульоне. А вот если измельчить их и добавить в известный салат Табуле – получится витаминная бомба.

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Стволы брокколи и цветной капусты особенно вкусные, если их поджарить тонкими ломтиками в азиатском стиле. Также их можно замариновать по типу пиклз и добавлять в салат или гарнир.

Философия no waste требует внутренней организованности, уважительного отношения к еде и собственных средств. Не зря французы говорят, что за картофельную кожуру платишь столько же, сколько за всю картошку, – добавила Ольга Мартыновская.

Придерживайтесь разумного использования продуктов и экономьте средства на продуктах и ​​наслаждайтесь отличными блюдами.