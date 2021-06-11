Що приготувати з харчових відходів

Засоліть шкірки з кавуна

Ви, мабуть, подумали, що ми геть з глузду з'їхали, але ні – вони їстівні. Не викидайте шкірки з кавуна – засоліть їх.

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Щоб отримати хрумку та смачну закуску зі шкірок кавуна зваріть їх в розчині оцту, води, цукру і солі, доки вони не стануть м’якими, а потім зберігайте їх у холодильнику.



Кавун / Фото Укрмедіа

За бажанням можна додати до маринаду улюблених спецій.

Грінки з черствого хліба

Не поспішайте викидати черствий хліб до смітника – приготуйте з нього грінки.



Грінки з хліба / Фото 0532

Наріжте хліб на кубики чи брусочки, скропіть оливковою олією та додайте улюбленої сухої приправи. Відправте сухарі в духовку на 15 хвилин при температурі 200 градусів. Рум'яні грінки смакуватимуть до столу з плавленим сиром чи сидром.

Смажені стебла листової зелені

Якщо ви не використовуєте стебла листової зелені через їхню надмірну твердість, радимо вам нарізати їх невеликими шматочками та обсмажити на сковорідці зі спеціями.

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Подавайте таку засмажку до печеної картоплі або інших улюблених гарнірів – це смачно!

Не викидайте бадилля буряка, моркви чи редиски

Багато людей викидають зелень з овочів, бо вважають, що вона не придатна до споживання. Це велика помилка!

Зелень коренеплодів не тільки їстівна, а ще й надзвичайно корисна та смачна. Додайте її до салатів, обсмажте або додайте в суп – ви будете вражені результатом.

Залишки овочів – це смачний бульйон

Після чистки овочів у вас залишається багато залишків, котрі ви не задумуючись викидаєте в смітник? А чому б вам не зварити з них ароматний та насичений бульйон, або соус на його основі?!



Бульйон / Фото Точка нет

Достатньо вкінці приготування зцідити овочеві залишки, а бульйон подати до столу з макаронами або курочкою.

Варення зі шкірок фруктів

Зі шкірок апельсина або яблук можна приготувати чудове варення або цукати. Достатньо відварити їх 30 хвилин, процідити й прокип'ятити рідину на сильному вогні з цукром і лимонним соком. Далі розлийте в стерилізовані банки та охолодіть верх дном в темному та прохолодному місці.

Освіжувач повітря з цитрусових

З цедри цитрусових: апельсинів, мандаринів, лимонів, лаймів чи грейпфрутів можна зробити чудовий освіжувач повітря для дому чи офісу, оскільки вони чудово поглинають запахи.



Цитрусові / Фото Фікір Бейян

Достатньо вибрати ложкою серединку з цитрусових і заповнити її сумішшю морської солі, трав і ефірних олій.

Заморозьте томатну пасту

Щоб продовжити термін споживання томатної пасти достатньо її заморозити у харчовому контейнері або порційно в зіпер пакеті.

За допомогою чайної ложки викладіть томатну пасту дощечку і заморозьте, поки вона не затвердіє. Через кілька годин перекладіть шматочки в зіпер пакет і знову покладіть у морозилку для подальшого зберігання.

Пам'ятайте, що подальше майбутнє нашої планети насамперед залежить від нас та наших дій і вчинків!