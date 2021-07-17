Сладкий абрикос: полезные советы, как выбрать летний фрукт
17 июля 2021 , 18:25Читати новину українською
Источник:24 канал
Как правильно выбрать спелые и сладкие фрукты. Подробности – читайте в материале
Абрикос – полезный фрукт. Яркие оранжевые и желто-красные плоды созревают в конце июня, в июле.
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В составе абрикос много витаминов – А, С, Е, Н, В3, В2, В5, В6, В9 и РР, бета-каротин, магний, фосфор, сахара. На 100 граммов абрикос – 48 килокалорий.
Абрикос/ Фото Pexels
При покупке абрикос, обращайте внимание на:
- аромат. Абрикос имеет приятный сладкий аромат;
- цвет должен быть однородным, без темных пятен, трещин и повреждений;
- абрикос должен быть мягкими – сочные, потому, что твердые плоды – не созрели.
Противопоказания
Употребляют абрикос в умеренных количествах. Не рекомендуется есть при аллергии на продукт, больным сахарным диабетом, с проблемами с желудочно-кишечным трактом. Лучше проконсультируйтесь с врачом.