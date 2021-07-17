Абрикос – полезный фрукт. Яркие оранжевые и желто-красные плоды созревают в конце июня, в июле.

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В составе абрикос много витаминов – А, С, Е, Н, В3, В2, В5, В6, В9 и РР, бета-каротин, магний, фосфор, сахара. На 100 граммов абрикос – 48 килокалорий.

Абрикос/ Фото Pexels

При покупке абрикос, обращайте внимание на:

аромат. Абрикос имеет приятный сладкий аромат;

Абрикос имеет приятный сладкий аромат; цвет должен быть однородным, без темных пятен, трещин и повреждений;

должен быть однородным, без темных пятен, трещин и повреждений; абрикос должен быть мягкими – сочные, потому, что твердые плоды – не созрели.

Важно! Никогда не покупайте абрикос у дорог, на стихийных рынках. Косточки – выбрасывайте, они ядовиты.

Противопоказания

Употребляют абрикос в умеренных количествах. Не рекомендуется есть при аллергии на продукт, больным сахарным диабетом, с проблемами с желудочно-кишечным трактом. Лучше проконсультируйтесь с врачом.