В летнюю жару полакомиться сезонными фруктами – прекрасная альтернатива сладостям или выпечке.

В дыне содержатся множество полезных веществ: витамины А, C, P, каротин, сахар, фолиевая, аскорбиновая кислота, а также калий, железо, натрий, клетчатка. На 100 граммов дыни – 34 килокалории.

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Ломтики дыни / Фото Unsplash

Как выбирать дыню

Для того, чтобы выбрать сладкую дыню, надо соблюдать несколько простых правил:

аромат. Почувствуйте ее запах. Традиционно, дыня имеет сладкий, приятный медовый аромат;

Почувствуйте ее запах. Традиционно, дыня имеет сладкий, приятный медовый аромат; кожура. При выборе дыни, обращайте внимание на кожуру. Она должна быть упругой при нажатии, целой, без трещин и равномерного цвета. Нельзя покупать дыни с различными точками и трещинами на корке.

При выборе дыни, обращайте внимание на кожуру. Она должна быть упругой при нажатии, целой, Нельзя покупать дыни с различными точками и трещинами на корке. хвостик и носик. Хвостик у дыни должно быть сухим, а на противоположной стороне – мягким.

Важно! Никогда не покупайте дыню у дорог, на стихийных рынках. Также не нужно покупать разрезанную дыню, потому что на мякоти размножается большое количество болезнетворных бактерий.

Лучше дыни покупать в сезон – в конце августа, в сентябре.

Как правильно хранить дыню

Обычно дыню употребляют в сыром виде. Перед употреблением тщательно мойте дыню под теплой водой и почистите внутри от косточек и снаружи – от кожуры. Не храните разрезанную дыню при комнатной температуре. Храните ее в холодильнике.

Рекомендуют не сочетать дыню с другими продуктами, не употреблять на голодный желудок или после основных блюд, потому, что дыня – тяжелый продукт.

Дыня / Фото Unsplash

Противопоказания

Употребляют дыню в умеренных количествах. Не рекомендуется есть при аллергии на продукт, больным сахарным диабетом, язвой желудка, а также беременным, кормящим матерям и детям. Лучше проконсультируйтесь с врачом.

Применение в кулинарии

Из дыни готовят фруктовые смузи, сорбет, граниту – фруктовый лед, а также добавляют в супы и салаты.