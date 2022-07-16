Абрикосовка: простой рецепт домашней наливки без сахара

Если вы еще не пробовали домашнюю наливку из абрикосов – у нас есть для вас предложение. Давайте готовить ее вместе, ведь абрикосы на рынке уже можно приобрести по приемлемой цене.

Абрикосовка или абрикосовая наливка – это сладкий алкогольный напиток крепостью 18 – 20 процентов. Абрикосовку можно приготовить дома всего из двух ингредиентов: из свежих абрикосов и водки.

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Абрикосы – круглые и сочные плоды, обязательно должны быть в рационе человека. Из них можно готовить вкусное варенье, компоты или наливки. Одним из рецептов абрикосового напитка мы сегодня с вами поделимся.

Только в двух свежих абрикосах (около 70 граммов) содержится 34 килокалории. Также 8 процентов суточной нормы витамина А и витамина С, 4 процента суточной нормы витамина Е и калия.

Абрикосы являются хорошим источником бета-каротина, лютеина. Все они являются мощными антиоксидантами, помогающими бороться со свободными радикалами в теле. Лучше всего наслаждаться целыми и неочищенными абрикосами, поскольку в кожуре много клетчатки и питательных веществ.

Рецепт абрикосовой наливки

Время: 30 дней

– абрикосы;– водка.

Приготовление:

Тщательно вымойте абрикосы водой, удалите хвостики и достаньте косточки.

Нарежьте мякоть случайными кубиками и выдавите из них сок.

Соедините сок с алкоголем и перемешайте. Поставьте напиток в холодное место на 30 дней для созревания.

Через месяц процедите наливку, разлейте по бутылкам и закройте пробкой.

На 250 миллилитров абрикосового сока нам нужно 350 миллилитров водки.

Приятного тебе аппетита!