Существует много разновидностей ликеров: вишневые, имбирные, клубничные, абрикосовые, но сегодня мы научимся готовить именно малиновый. Пока малина еще доступна на рынках и в огороде, приготовим вкусный напиток.
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Малина очень ароматная и сладкая ягода. Ликер из нее получится вкусным и подойдет к любому десерту на праздничном столе.
Рецепт малинового ликера
Приготовление:
- Первым шагом в приготовлении ароматного домашнего ликера будет подготовка малины. Итак, залейте ее водкой в банке и закройте крышкой. Она должна полностью накрыть малину в банке. Оставьте на 8-10 дней настояться.
Ингредиенты для ликера / Фото Вкусно
- Откиньте малину на сито, чтобы избавиться от лишней жидкости.
Приготовление ликера / Фото Вкусно
- Посыпьте ягоды сахаром и немного перемешайте.
- Перебейте ягоды блендером или разомните руками. Оставьте, чтобы сахар полностью растворился в ягодной массе.
Приготовление ликера / Фото Вкусно
- Протрите ягодную массу через мелкое сито, смешайте сироп с настойкой.
Приготовление ликера / Фото Вкусно
- Важно! После сочетания сиропа с водкой, дайте домашнему ликеру постоять еще неделю, чтобы он сбалансировал вкусы.
- Малиновый домашний ликер готов. Приятного тебе аппетита!