Абрикосівка або абрикосова наливка — це солодкий алкогольний напій міцністю 18 – 20 відсотків. Абрикосівку можна приготувати вдома всього з двох інгредієнтів: зі свіжих абрикосів і горілки.

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Абрикоси – круглі та соковиті плоди, які обов'язково повинні бути в раціоні людини. З них можна готувати смачне варення, компоти або наливки. Одним з рецептів абрикосового напою ми сьогодні з вами поділимося.

Лише у двох свіжих абрикосах (близько 70 грамів) міститься 34 кілокалорії. Також 8 відсотків добової норми вітаміну А та вітаміну С, 4 відсотки добової норми вітаміну Е та калію.

Абрикоси є хорошим джерелом бета-каротину, лютеїну. Усі вони є потужними антиоксидантами, які допомагають боротися з вільними радикалами у тілі. Найкраще насолоджуватися цілими та непочищеними абрикосами, оскільки у шкірці є багато клітковини та поживних речовин.

Рецепт абрикосової наливки

Час: 30 днів

Інгредієнти:

– абрикоси;

– горілка.

Приготування:

Ретельно помийте абрикоси водою, видаліть хвостики та дістаньте кісточки.

Наріжте м'якоть довільними кубиками та вичавіть з них сік.

Важливо! На 250 мілілітрів абрикосового соку нам потрібно 350 мілілітрів горілки.

З'єднайте сік з алкоголем та перемішайте. Поставте напій у прохолодне місце на 30 днів для дозрівання.

Через місяць процідіть наливку, розлийте по пляшках та закрийте пробкою.

Смачного!