Абрикосовый пирог по-новому: рецепт французской бабушки

24 июля 2023, 16:35
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Владимир Ярославский

В сезон абрикосов рекомендуем вам попробовать новый рецепт пирога, который точно запомнится каждому.

Абрикосы – это не только вкусный перекус летом или идеальный продукт для зимней консервации. Из них готовят невероятно вкусные и оригинальные пироги.

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Франжипан – ореховый крем, масса для начинок или тортов. Он придает этому пирогу особый ореховый вкус, который автор готовит из миндальной муки.

Рецепт абрикосового пирога

  • Время: 80 минут
  • Порции: 6
Ингредиенты для теста:
– 150 граммов сливочного масла;
– 250 граммов пшеничной муки;
– 75 граммов сахара;
– 1 куриное яйцо.
Для франжипана:
– 100 граммов сливочного масла;
– 2 яйца
– 80 г сахара
– 115 грамм миндальной муки
– 20 граммов коньяка.
Дополнительно:
– 600 граммов абрикосов.

Приготовление:

  • Для приготовления теста сливочное масло взбиваем с яйцом и сахаром, добавляем муку. Тесто ставим в холодильник на 30 минут охладиться.
  • Затем раскатываем на пергаменте тоненьким слоем круг диаметром 26 сантиметров, вырезаем прямо по форме.
  • Делаем вилкой проколы и выпекаем при температуре 175 градусов 15 минут до румяности.
  • Для франжипана сливочное масло комнатной температуры взбиваем с яйцами и сахаром, пока сахар не растворится (смесь выглядит как расслоенная – не беспокойтесь).
  • Добавляем миндальную муку, коньяк и все помещаем на уже испеченный слой теста.
  • Сверху кладем абрикосовые дольки и слегка погружаем их во франжипан.
  • Выпекаем 28 минут при температуре 185 градусов.
  • Подавать пирог можно теплым, можно со взбитыми сливками, а можно еще вместо абрикосов брать сливу – это тоже очень вкусно.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак