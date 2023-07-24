Что может быть лучше шоколада, печенья и сладостей? Правильно – торт из сладостей! А приготовить его очень просто, ведь для этого даже не нужно использовать духовку.
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Рецепт холодного сырника без выпечки
- Время: 14 часов
- Порции: 8 – 10
Приготовление:
- Крекеры измельчаем до крошек и смешиваем с какао и растопленным сливочным маслом.
- Заблаговременно отдельно замачиваем желатин в прохладной воде.
- Выкладываем куски шоколада по бортикам формы, а на дно засыпаем крекерную массу, прессуя ее стаканом. Ставим основание в морозильную камеру на 15 минут.
- Смешиваем крем-творог, сахарную пудру, ванильный сахар и сливки, постоянно перемешивая массу до однородности.
- Растапливаем желатин и добавляем в него незначительное количество творожной массы. Перемешиваем и вливаем смесь в общую массу крем-сыра.
- Достаем форму и вливаем творожную массу внутрь. Ставим торт в морозилку на 15 минут.
- По прохождению времени смешиваем шоколад с горячими сливками и шарами. Заливаем массой торт сверху и ставим в холодильник на 12 часов.
Приятного аппетита!