Что может быть лучше шоколада, печенья и сладостей? Правильно – торт из сладостей! А приготовить его очень просто, ведь для этого даже не нужно использовать духовку.

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Рецепт холодного сырника без выпечки

  • Время: 14 часов
  • Порции: 8 – 10

Приготовление:

  • Крекеры измельчаем до крошек и смешиваем с какао и растопленным сливочным маслом.
  • Заблаговременно отдельно замачиваем желатин в прохладной воде.
  • Выкладываем куски шоколада по бортикам формы, а на дно засыпаем крекерную массу, прессуя ее стаканом. Ставим основание в морозильную камеру на 15 минут.
  • Смешиваем крем-творог, сахарную пудру, ванильный сахар и сливки, постоянно перемешивая массу до однородности.
  • Растапливаем желатин и добавляем в него незначительное количество творожной массы. Перемешиваем и вливаем смесь в общую массу крем-сыра.
  • Достаем форму и вливаем творожную массу внутрь. Ставим торт в морозилку на 15 минут.
  • По прохождению времени смешиваем шоколад с горячими сливками и шарами. Заливаем массой торт сверху и ставим в холодильник на 12 часов.

Приятного аппетита!