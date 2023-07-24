Абрикоси – це не тільки смачний перекус влітку, чи ідеальний продукт для зимової консервації. З них також готують неймовірно смачні та оригінальні пироги.
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Франжипан – це горіховий крем, маса для начинок чи тортів. Він додає цьому пирогу особливого горіхового смаку, який автор готує з мигдалевого борошна.
Рецепт абрикосового пирога
- Час: 80 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Для приготування тіста вершкове масло збиваємо з яйцем та цукром, додаємо борошно. Тісто ставимо в холодильник на 30 хвилин охолонути.
- Потім розкачуємо на пергаменті тоненьким шаром коло діаметром 26 сантиметрів, вирізаємо прямо за формою.
- Робимо виделкою проколи і випікаємо при температурі 175 градусів 15 хвилин до рум’яності.
- Для франжипану вершкове масло кімнатної температури збиваємо з яйцями та цукром, поки цукор не розчиниться (суміш виглядає як розшарована – не хвилюйтеся).
- Додаємо мигдалеве борошно, коньяк і все поміщаємо на вже випечений шар тіста.
- Зверху кладемо абрикосові дольки і злегка занурюємо їх у франжипан.
- Випікаємо 28 хвилин при температурі 185 градусів.
- Подавати пиріг можна теплим, можна зі збитими вершками, а можна ще замість абрикосів брати сливу – це теж дуже смачно.
Смачного!