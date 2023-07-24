Абрикоси – це не тільки смачний перекус влітку, чи ідеальний продукт для зимової консервації. З них також готують неймовірно смачні та оригінальні пироги.

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Франжипан – це горіховий крем, маса для начинок чи тортів. Він додає цьому пирогу особливого горіхового смаку, який автор готує з мигдалевого борошна.

Рецепт абрикосового пирога

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 6

Інгредієнти для тіста:

– 150 грамів вершкового масла;

– 250 грамів пшеничного борошна;

– 75 грамів цукру;

– 1 куряче яйце.

Для франжипану:

– 100 грамів вершкового масла;

– 2 яйця

– 80 г цукру

– 115 грамів мигдалевого борошна

– 20 грамів коньяку.

Додатково:

– 600 грамів абрикосів.

Приготування:

Для приготування тіста вершкове масло збиваємо з яйцем та цукром, додаємо борошно. Тісто ставимо в холодильник на 30 хвилин охолонути.

Потім розкачуємо на пергаменті тоненьким шаром коло діаметром 26 сантиметрів, вирізаємо прямо за формою.

Робимо виделкою проколи і випікаємо при температурі 175 градусів 15 хвилин до рум’яності.

Для франжипану вершкове масло кімнатної температури збиваємо з яйцями та цукром, поки цукор не розчиниться (суміш виглядає як розшарована – не хвилюйтеся).

Додаємо мигдалеве борошно, коньяк і все поміщаємо на вже випечений шар тіста.

Зверху кладемо абрикосові дольки і злегка занурюємо їх у франжипан.

Випікаємо 28 хвилин при температурі 185 градусів.

Подавати пиріг можна теплим, можна зі збитими вершками, а можна ще замість абрикосів брати сливу – це теж дуже смачно.

Смачного!

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