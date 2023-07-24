Абрикосы – это не только вкусный перекус летом или идеальный продукт для зимней консервации. Из них готовят невероятно вкусные и оригинальные пироги.

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Франжипан – ореховый крем, масса для начинок или тортов. Он придает этому пирогу особый ореховый вкус, который автор готовит из миндальной муки.

Рецепт абрикосового пирога

Время: 80 минут

80 минут Порции: 6

Ингредиенты для теста:

– 150 граммов сливочного масла;

– 250 граммов пшеничной муки;

– 75 граммов сахара;

– 1 куриное яйцо.

Для франжипана:

– 100 граммов сливочного масла;

– 2 яйца

– 80 г сахара

– 115 грамм миндальной муки

– 20 граммов коньяка.

Дополнительно:

– 600 граммов абрикосов.

Приготовление:

Для приготовления теста сливочное масло взбиваем с яйцом и сахаром, добавляем муку. Тесто ставим в холодильник на 30 минут охладиться.

Затем раскатываем на пергаменте тоненьким слоем круг диаметром 26 сантиметров, вырезаем прямо по форме.

Делаем вилкой проколы и выпекаем при температуре 175 градусов 15 минут до румяности.

Для франжипана сливочное масло комнатной температуры взбиваем с яйцами и сахаром, пока сахар не растворится (смесь выглядит как расслоенная – не беспокойтесь).

Добавляем миндальную муку, коньяк и все помещаем на уже испеченный слой теста.

Сверху кладем абрикосовые дольки и слегка погружаем их во франжипан.

Выпекаем 28 минут при температуре 185 градусов.

Подавать пирог можно теплым, можно со взбитыми сливками, а можно еще вместо абрикосов брать сливу – это тоже очень вкусно.

Приятного аппетита!

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