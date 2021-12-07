В первом испытании 14 выпуска реалити-шоу "Адская кухня" участников ждало новое испытание от шефа Алекса Якутова. Поскольку до финала проекта остался всего один шаг, "адский" шеф решил проверить их на умение управлять персоналом.

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Борьба за место в финале началась на Киевском море. Они должны были выбрать пять несочетаемых ингредиентов для своего соперника и тщательно их спрятать. Повара закапывали продукты в песок и вешали на деревья. Делали все, чтобы "потопить" конкурента, однако тогда они еще не знали, что именно задумал Якутов.

Ведь на самом деле, каждый участник выбирал продукты для себя, но готовить блюда повара будут руками участников, уже покинувших проект. А именно Равшана Хамидова, Анны Шеремет, Кати Лавриненко и Сергея Симоновича.

Участники "Адской кухни" / Новый канал

Лидер в команде тот, кто может объяснить другим, как готовить блюдо. Поэтому повара в черных кителях должны были продемонстрировать эти умения. Саша Громлюк должен был руководить Равшаном, Юра Диденко – Сергеем, Яна Беденко – Анной, а Елена Охотник – Катей. Бывшие участники должны были найти все продукты и за два часа приготовить блюда. И именно от них зависело, кто попадет в финал.

Самое удачное блюдо под руководством Саши приготовил Равшан. Алекс Якутов вручил черный китель и вернул у парня в реалити-шоу "Адская кухня". Худшее блюдо получилось у Кати под руководством Елены. Девушка сразу прокомментировала, что будет делать все возможное, чтобы Елена покинула шоу. Девушка сняла китель и оставила "Адскую кухню" навсегда.



Участница "Адской кухни" Елена Охотник / Новый канал

Во втором испытании Равшану, Александру, Яне и Юре нужно было приготовить собственное авторское блюдо, которое могло бы быть в меню мишленовского ресторана. Интересные сочетания продуктов, новые техники и умение правильно подать блюдо – главная задача черных кителей.

Юрий Диденко стал лучшим в этом конкурсе, ведь его блюдо отметил не только Алекс Якутов, но и приглашенный гость "Адской кухни", шеф-повар с тремя отличиями Мишлен – Робан Каснаби.

Робан Каснаби – французский шеф-повар с опытом работы более 13 лет. Повар работает в престижных ресторанах Парижа и знает все о тонкостях высокой кухни.

На последний ужин перед финалом Якутов подготовил для поваров еще один сюрприз – красную кухню заняли участники, а синюю – он и су-шефы.

Хотел посмотреть, могут ли ученики превзойти своих учителей,

– отметил Якутов.

Обойти команду профессионалов участникам реалити не удалось. В дополнение, гости вернули несколько блюд участников "Адской кухни". Равшан сумел разочаровать "адского" шефа и допустил элементарные ошибки на кухне проекта.



Участник "Адской кухни" Равшан Хамидов / Новый канал

Алекс Якутов оставил парню черный китель на память и попросил оставить "Адскую кухню" навсегда.

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