Заготовки на зиму: классический рецепт аджики с помидорами и чесноком

14 августа 2021 , 15:55
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Источник:

24 канал

Если вы впервые будете готовить аджику на зиму, Этот рецепт будет для вас лучшим. Существует много рецептов аджики, но классический подойдет для традиционных украинских блюд из мяса или к гарнирам.

Аджика – вкусная овощная закуска из помидоров и чеснока, которую часто готовят хозяйки на зиму. Она прекрасно сочетается с мясными блюдами, также ее можно добавлять как соус к макаронам или картофелю.

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Классическая аджика из помидоров и чеснока

  • Время: 45 минут
  • Порции: 5 – 6


Домашняя аджика / Фото Кухар

Ингредиенты:
– 2 кг помидоров;
– 7 шт. сладкого болгарского перца;
– 5 шт. перца чили;
– кинза, петрушка на ваш вкус;
– 1 стакан растительного масла;
– 2 ст. л. сахара;
– 1 ч. л. хмели-сунели;
– 1 ч. л. кориандра;
– соль на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте овощи. Удалите плодоножки, из болгарского перца – семена.
  2. Помидоры разрежьте на четвертинки.
  3. Нарежьте чеснок мелким кубиком, а зелень насеките ножом.
  4. Измельчите овощи блендером или мясорубкой в пюре.
  5. В большой кастрюле с толстым дном разогрейте масло и обжарьте овощную смесь без чеснока и зелени.
  6. Доведите овощную массу до кипения на маленьком огне, не забывайте помешивать ее ложкой.
  7. Добавьте чеснок, специи и зелень, перемешайте и варите еще 10 минут.
  8. Разлейте аджику в стерилизованные банки и плотно закройте крышками.
  9. Переверните заготовки верх дном и накройте полотенцем. Оставьте их охлаждаться при комнатной температуре.
  10. Готовую аджику храните в прохладном месте. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак