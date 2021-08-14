Заготовки на зиму: классический рецепт аджики с помидорами и чесноком
14 августа 2021 , 15:55Читати новину українською
Источник:24 канал
Если вы впервые будете готовить аджику на зиму, Этот рецепт будет для вас лучшим. Существует много рецептов аджики, но классический подойдет для традиционных украинских блюд из мяса или к гарнирам.
Аджика – вкусная овощная закуска из помидоров и чеснока, которую часто готовят хозяйки на зиму. Она прекрасно сочетается с мясными блюдами, также ее можно добавлять как соус к макаронам или картофелю.
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Классическая аджика из помидоров и чеснока
- Время: 45 минут
- Порции: 5 – 6
Домашняя аджика / Фото Кухар
– 2 кг помидоров;
– 7 шт. сладкого болгарского перца;
– 5 шт. перца чили;
– кинза, петрушка на ваш вкус;
– 1 стакан растительного масла;
– 2 ст. л. сахара;
– 1 ч. л. хмели-сунели;
– 1 ч. л. кориандра;
– соль на ваш вкус.
Приготовление:
- Тщательно помойте овощи. Удалите плодоножки, из болгарского перца – семена.
- Помидоры разрежьте на четвертинки.
- Нарежьте чеснок мелким кубиком, а зелень насеките ножом.
- Измельчите овощи блендером или мясорубкой в пюре.
- В большой кастрюле с толстым дном разогрейте масло и обжарьте овощную смесь без чеснока и зелени.
- Доведите овощную массу до кипения на маленьком огне, не забывайте помешивать ее ложкой.
- Добавьте чеснок, специи и зелень, перемешайте и варите еще 10 минут.
- Разлейте аджику в стерилизованные банки и плотно закройте крышками.
- Переверните заготовки верх дном и накройте полотенцем. Оставьте их охлаждаться при комнатной температуре.
- Готовую аджику храните в прохладном месте. Приятного аппетита!