Заготовки на зиму: классический рецепт аджики с помидорами и чесноком

Если вы впервые будете готовить аджику на зиму, Этот рецепт будет для вас лучшим. Существует много рецептов аджики, но классический подойдет для традиционных украинских блюд из мяса или к гарнирам.

Аджика – вкусная овощная закуска из помидоров и чеснока, которую часто готовят хозяйки на зиму. Она прекрасно сочетается с мясными блюдами, также ее можно добавлять как соус к макаронам или картофелю.

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Классическая аджика из помидоров и чеснока

Время: 45 минут

45 минут Порции: 5 – 6



Домашняя аджика / Фото Кухар

– 2 кг помидоров;– 7 шт. сладкого болгарского перца;– 5 шт. перца чили;– кинза, петрушка на ваш вкус;– 1 стакан растительного масла;– 2 ст. л. сахара;– 1 ч. л. хмели-сунели;– 1 ч. л. кориандра;– соль на ваш вкус.

Приготовление: