Аджика – смачна овочева закуска з помідорів та часнику, яку часто готують господині на зиму. Вона чудово смакує з м'ясними стравами, також її можна додавати як соус до макаронів чи картоплі.
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Класична аджика з помідорів і часнику
- Час: 45 хвилин
- Порції: 5 – 6
Домашня аджика / Фото Кухар
Приготування:
- Ретельно помийте овочі. Видаліть плодоніжки, з болгарського перцю – насіння.
- Помідори розріжте на четвертинки.
- Наріжте часник дрібним кубиком, а зелень насічіть ножем.
- Подрібніть овочів блендером або м'ясорубкою в пюре.
- У великій каструлі з товстим дном розігрійте олію та обсмажте овочеву суміш без часнику та зелені.
- Доведіть овочеву масу до кипіння на маленькому вогні, не забувайте помішувати її ложкою.
- Додайте часник, спеції та зелень, перемішайте та варіть ще 10 хвилин.
- Розлийте аджику в стерилізовані банки та щільно закрийте кришками.
- Переверніть заготовки верх дном та накрийте рушником. Залишіть їх охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Готову аджику зберігайте в прохолодному місці. Смачного!