Аджика – смачна овочева закуска з помідорів та часнику, яку часто готують господині на зиму. Вона чудово смакує з м'ясними стравами, також її можна додавати як соус до макаронів чи картоплі.

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Класична аджика з помідорів і часнику

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 5 – 6

аджика
Домашня аджика / Фото Кухар

Приготування:

  1. Ретельно помийте овочі. Видаліть плодоніжки, з болгарського перцю – насіння.
  2. Помідори розріжте на четвертинки.
  3. Наріжте часник дрібним кубиком, а зелень насічіть ножем.
  4. Подрібніть овочів блендером або м'ясорубкою в пюре.
  5. У великій каструлі з товстим дном розігрійте олію та обсмажте овочеву суміш без часнику та зелені.
  6. Доведіть овочеву масу до кипіння на маленькому вогні, не забувайте помішувати її ложкою.
  7. Додайте часник, спеції та зелень, перемішайте та варіть ще 10 хвилин.
  8. Розлийте аджику в стерилізовані банки та щільно закрийте кришками.
  9. Переверніть заготовки верх дном та накрийте рушником. Залишіть їх охолоджуватися при кімнатній температурі.
  10. Готову аджику зберігайте в прохолодному місці. Смачного!