Агуачиле – маринованные креветки с красным луком. Популярное блюдо мексиканской кухни, которое готовят из сырых морепродуктов с добавлением кинзы, огурца, перца чили, солью и соком лайма. Лучше отварить креветки в кипятке.
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Рецепт агуачиле
- Тщательно помойте креветки, отварите в кипятке, разрежьте пополам, добавьте соль, лаймовый сок.
- Лук очистите, нарежьте кольцами, выложите в миску, добавьте соль, уксус, воду.
- Для приготовления маринада очистите чеснок, перец, измельчите ножом.
- Кинзу помойте, измельчите ножом.
- В миске соедините чеснок с перцем, добавьте лаймовый сок, кинзу, перемешайте (или измельчите в блендере) до однородной консистенции, отправьте в холодильник.
- Выложите на тарелку креветки, сверху маринованный лук, добавьте маринад, оставьте в холодильнике.
- Достаньте из холодильника, подавайте с тостами. Приятного аппетита!