Агуачиле – маринованные креветки с красным луком. Популярное блюдо мексиканской кухни, которое готовят из сырых морепродуктов с добавлением кинзы, огурца, перца чили, солью и соком лайма. Лучше отварить креветки в кипятке.

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Рецепт агуачиле

  1. Тщательно помойте креветки, отварите в кипятке, разрежьте пополам, добавьте соль, лаймовый сок.
  2. Лук очистите, нарежьте кольцами, выложите в миску, добавьте соль, уксус, воду.
  3. Для приготовления маринада очистите чеснок, перец, измельчите ножом.
  4. Кинзу помойте, измельчите ножом.
  5. В миске соедините чеснок с перцем, добавьте лаймовый сок, кинзу, перемешайте (или измельчите в блендере) до однородной консистенции, отправьте в холодильник.
  6. Выложите на тарелку креветки, сверху маринованный лук, добавьте маринад, оставьте в холодильнике.
  7. Достаньте из холодильника, подавайте с тостами. Приятного аппетита!