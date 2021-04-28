Гуакамоле – это идеальный соус для любого праздничного блюда. Мы подготовили для вас рецепт по которому вы легко приготовите его в домашних условиях.

Гуакамоле – соус мексиканской кухни. Традиционно его готовят из авокадо, сока лайма и соли. Также можно добавлять лук, петрушку, кинзу, перец чили, чеснок. Подают с гренками, чипсами, к мясным блюдам.

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Рецепт гуакамоле

Ингредиенты:

– 2 авокадо;

– кинза;

– 2 зубчика чеснока;

– 1/2 лайма;

– зеленый лук;

– перец;

– соль.