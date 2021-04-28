Как приготовить гуакамоле: домашний рецепт
Гуакамоле – это идеальный соус для любого праздничного блюда. Мы подготовили для вас рецепт по которому вы легко приготовите его в домашних условиях.
Источник:24 канал
Гуакамоле – соус мексиканской кухни. Традиционно его готовят из авокадо, сока лайма и соли. Также можно добавлять лук, петрушку, кинзу, перец чили, чеснок. Подают с гренками, чипсами, к мясным блюдам.
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Рецепт гуакамоле
- Помойте, очистите авокадо, отделите от косточки, измельчите блендером до состояния пюре.
- Чеснок очистите, натрите на терке.
- Зеленый лук помойте, очистите, измельчите ножом.
- Лайм помойте, выжмите сок.
- Кинзу помойте, измельчите ножом.
- В миску выложите пюре авокадо, добавьте сок лайма, соль, перец, чеснок, кинзу, лук, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Выложите в тарелку, подавайте с гренками. Приятного аппетита!
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