Агуачіле – мариновані креветки з червоною цибулею. Популярна страва мексиканської кухні, яку готують з сирих морепродуктів з додаванням кінзи, огірка, перцю чилі, сіллю та соком лайма. Найкраще відварити креветки в окропі.

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Рецепт агуачіле

  1. Ретельно помийте креветки, відваріть в окропі, розріжте навпіл, додайте сіль, лаймовий сік.
  2. Цибулю почистіть, наріжте кільцями, викладіть у миску, додайте сіль, оцет, воду.
  3. Для приготування маринаду почистіть часник, перець, подрібніть ножем.
  4. Кінзу помийте, подрібніть ножем.
  5. У мисці з'єднайте часник з перцем, додайте лаймовий сік, кінзу, перемішайте (або подрібніть у блендері) до однорідної консистенції, відправте у холодильник.
  6. Викладіть на тарілку креветки, зверху мариновану цибулю, додайте маринад, залиште у холодильнику. 
  7. Дістаньте з холодильника, подавайте з тостами. Смачного!