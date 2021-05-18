Агуачіле – мариновані креветки з червоною цибулею. Популярна страва мексиканської кухні, яку готують з сирих морепродуктів з додаванням кінзи, огірка, перцю чилі, сіллю та соком лайма. Найкраще відварити креветки в окропі.
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Рецепт агуачіле
- Ретельно помийте креветки, відваріть в окропі, розріжте навпіл, додайте сіль, лаймовий сік.
- Цибулю почистіть, наріжте кільцями, викладіть у миску, додайте сіль, оцет, воду.
- Для приготування маринаду почистіть часник, перець, подрібніть ножем.
- Кінзу помийте, подрібніть ножем.
- У мисці з'єднайте часник з перцем, додайте лаймовий сік, кінзу, перемішайте (або подрібніть у блендері) до однорідної консистенції, відправте у холодильник.
- Викладіть на тарілку креветки, зверху мариновану цибулю, додайте маринад, залиште у холодильнику.
- Дістаньте з холодильника, подавайте з тостами. Смачного!