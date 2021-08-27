Ахиако: рецепт колумбийского супа с курятиной от Мишель Андраде

Если вам надоели традиционные супчики, советуем вам приготовить настоящее колумбийское густое первое блюдо по рецепту Мишель Андраде.

Ахиако – традиционный колумбийский суп из двух видов мяса и овощей. Как его приготовить дома, рассказывает талантливая певица Мишель Андраде.

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Готовится блюдо на мясном бульоне, там есть кукуруза и картофель в двух видах – пюре и кусочками. Затем добавляют другие овощи и зелень. На вкус – супчик как супчик – мама такие готовила в детстве,

– прокомментировала Мишель.

Не будем медлить, давайте готовить колумбийский суп вместе!

Рецепт колумбийского супа Ахиако

Время: 4 – 6 часов

4 – 6 часов Порции: 8 – 10



Колумбийский суп / Фото Новий канал

– 1,5 кг курицы;– 500 г телячьих ребер;– 1 репчатый лук для бульона;– 1 ст. л. орегано;– 2 пучка кинзы;– 1 кг картофеля;– 4 початка кукурузы;– 3 шт. помидоров;– зеленый лук;– 100 г репчатого лука;– 1 острый перец;– 2 пучка шпината;– каперсы с маринадом на ваш вкус;– 1 ч. л. черного молотого перца;– 3 шт. авокадо;– 2 ч. л. лимонного сока;– соль на ваш вкус.

Приготовление:

Приготовьте бульон из курятины и телячьих ребер. Обязательно снимайте пену.

Когда вода в кастрюле закипит, бросьте к мясу целый репчатый лук, кинзу и орегано. Варите бульон пока мясо не станет мягким.

Выньте курицу и ребра из воды, почистите и отделите от костей. Отправьте почищенное мясо обратно в бульон.

Несколько картофелин натрите на грубой терке, остальное нарежьте мелкими кубиками и отправьте в бульон.

Кукурузу нарежьте кружочками и отправьте в суп.

Варите овощи около 20 минут.

Мелко нарежьте лук, добавьте щепотку соли и лимонный сок.

Нарежьте помидоры, зеленый лук и острый перец, кинзу кубиками, чтобы получилась сальса.

За 3 – 4 минуты до готовности супа добавьте в него шпинат, каперсы, черный перец. Перемешайте и снимите с плиты.