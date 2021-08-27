Ахиако: рецепт колумбийского супа с курятиной от Мишель Андраде
27 августа 2021 , 18:04Читати новину українською
Источник:Новий канал
Если вам надоели традиционные супчики, советуем вам приготовить настоящее колумбийское густое первое блюдо по рецепту Мишель Андраде.
Ахиако – традиционный колумбийский суп из двух видов мяса и овощей. Как его приготовить дома, рассказывает талантливая певица Мишель Андраде.
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Готовится блюдо на мясном бульоне, там есть кукуруза и картофель в двух видах – пюре и кусочками. Затем добавляют другие овощи и зелень. На вкус – супчик как супчик – мама такие готовила в детстве,
– прокомментировала Мишель.
Не будем медлить, давайте готовить колумбийский суп вместе!
Рецепт колумбийского супа Ахиако
- Время: 4 – 6 часов
- Порции: 8 – 10
Колумбийский суп / Фото Новий канал
– 1,5 кг курицы;
– 500 г телячьих ребер;
– 1 репчатый лук для бульона;
– 1 ст. л. орегано;
– 2 пучка кинзы;
– 1 кг картофеля;
– 4 початка кукурузы;
– 3 шт. помидоров;
– зеленый лук;
– 100 г репчатого лука;
– 1 острый перец;
– 2 пучка шпината;
– каперсы с маринадом на ваш вкус;
– 1 ч. л. черного молотого перца;
– 3 шт. авокадо;
– 2 ч. л. лимонного сока;
– соль на ваш вкус.
Приготовление:
- Приготовьте бульон из курятины и телячьих ребер. Обязательно снимайте пену.
- Когда вода в кастрюле закипит, бросьте к мясу целый репчатый лук, кинзу и орегано. Варите бульон пока мясо не станет мягким.
- Выньте курицу и ребра из воды, почистите и отделите от костей. Отправьте почищенное мясо обратно в бульон.
- Несколько картофелин натрите на грубой терке, остальное нарежьте мелкими кубиками и отправьте в бульон.
- Кукурузу нарежьте кружочками и отправьте в суп.
- Варите овощи около 20 минут.
- Мелко нарежьте лук, добавьте щепотку соли и лимонный сок.
- Нарежьте помидоры, зеленый лук и острый перец, кинзу кубиками, чтобы получилась сальса.
- За 3 – 4 минуты до готовности супа добавьте в него шпинат, каперсы, черный перец. Перемешайте и снимите с плиты.
- Перед подачей супа к столу добавьте к нему нарезанное авокадо, готовую сальсу и по желанию сметану. Приятного аппетита!