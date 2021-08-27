Ахіако – традиційний колумбійський суп з двох видів м'яса та овочів. Як його приготувати вдома розповідає талановита співачка Мішель Андраде.

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Готується страва на м'ясному бульйоні, там є кукурудза і картопля у двох виглядах – пюре і шматочками. Потім додають інші овочі та зелень. На смак – супчик як супчик – мама такі готувала в дитинстві, – прокоментувала Мішель.

Не будемо зволікати, нумо готувати колумбійський суп разом!

Рецепт колумбійського супу Ахіако

Час: 4 – 6 годин

4 – 6 годин Порції: 8 – 10



Колумбійський суп / Фото Новий канал

Інгредієнти:

– 1, 5 кг курки;

– 500 г телячих ребер;

– 1 ріпчаста цибуля для бульйону;

– 1 ст. л. орегано;

– 2 пучки кінзи;

– 1 кг картоплі;

– 4 качани кукурудзи;

– 3 шт. помідорів;

– зелена цибуля;

– 100 г ріпчастої цибулі;

– 1 гострий перець;

– 2 пучки шпинату;

– каперси з маринадом на ваш смак;

– 1 ч. л. чорного меленого перцю;

– 3 шт. авокадо;

– 2 ч. л. лимонного соку;

– сіль на ваш смак.

Приготування:

Приготуйте бульйон з курятини та телячих ребер. Обов'язково знімайте піну.

Коли вода в каструлі закпить вкиньте до м'яса цілу ріпчасту цибулю, кінзу та орегано. Варіть бульйон доки м'ясо не стане м'яким.

Вийміть курку та ребра з води, почистіть та відділіть від кісток. Відправте почищене м'ясо назад в бульйон.

Кілька картоплин натріть на грубій тертці, решту наріжте дрібними кубиками та відправте в бульйон.

Кукурудзу наріжте кружальцями та відправте в суп.

Варіть овочі близько 20 хвилин.

Дрібно наріжте цибулю, додайте дрібку солі й лимонний сік.

Наріжте помідори, зелену цибулю і гострий перець, кінзу кубиками, щоб вийшла сальса.

За 3 – 4 хвилин до готовності супу додайте до нього шпинат, каперси, чорний перець. Перемішайте та зніміть з плити.