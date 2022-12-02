Нарезка сыра фета кубиками – это привычный процесс, но не всегда результат получается удачным. Часто сыр просто разваливается в руках, и вместо аппетитных кубиков мы получаем кусочки, которые не могут похвастаться эстетическим видом. Для того чтобы этого никогда не случалось, нужно воспользоваться простыми советами.

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Как правильно нарезать фету кубиками

Как рассказывают опытные кулинары, с фетой нужно обращаться так же аккуратно, как и с яйцом. Первое, на что нужно обратить внимание – чистые руки и чистый нож.

Кубики должны быть аккуратными / Фото Canva

Протирать нож нужно перед каждым надрезом сыра, для этого можно использовать бумажное полотенце или кусок хлеба. Также сыр нужно аккуратно придерживать, чтобы кубики оставались на месте.

Сначала лучше сделать надрезы вдоль куска сыра, а потом делать поперечные. Если вы хотите добавлять сыр в салат, кубики нужно добавлять отдельно, иначе они могут слипнуться.

Какие травы лучше всего подходят к фете

В основном перед добавлением в блюдо мы посыпаем фету травами. Лучше всего для этого подойдут базилик и орегано. Эти травы отлично дополняют все мягкие сыры, поэтому для феты они будут просто идеальным выбором.