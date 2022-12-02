Нарізання сиру фета кубиками – це звичний процес, але не завжди результат виходить вдалим. Часто сир просто розвалюється у руках, і замість апетитних кубиків ми отримуємо шматочки, які не можуть похизуватися естетичним виглядом. Для того, щоб цього ніколи не траплялося, потрібно скористатися простими порадами.

До речі М'ясо гомілок по-грузинськи: готуємо соковите чахохбілі з томатами

Як правильно нарізати фету кубиками

Як розповідають досвідчені кулінари, з фетою потрібно поводитися так само акуратно, як і з яйцем. Перше, на що потрібно звернути уваги – чисті руки та чистий ніж.

Кубики повинні бути акуратними / Фото Canva

Протирати ніж потрібно перед кожним надрізом сиру, для цього можна використати паперовий рушник або шматок хліба. Також сир потрібно акуратно притримувати, аби кубики залишалися на місці.

Спочатку краще зробити надрізи вздовж шматка сиру, а вже потім робити поперечні. Якщо ви хочете додавати сир у салат, то кубики потрібно додавати окремо, інакше вони можуть злипнутися.

Які трави найкраще пасують до фети

Здебільшого перед додаванням у страву ми посипаємо фету травами. Найкраще для цього пасуватимуть базилік та орегано. Ці трави чудово доповнюють усі м'які сири, тому для фети вони будуть просто ідеальним вибором.