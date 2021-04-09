Пора починати готуватись до Великодня! Якщо у вас ще не має "вашого" рецепта святкової пасочки, ми підготували для вас відмінний варіант випічки.

Якщо любите солодку паску – цей рецепт саме для вас. Александрійське тісто завжди заготовлюється з вечора, а з ранку можна переходити до випікання.

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Замість родзинок в пасочку можна додати горішки, курагу або чорнослив, все залежить від вашого смаку.

З цього рецепту у вас вийде багато смачних пасочок, якщо вам потрібно менше – розділіть інгредієнти на половину.

Олександрійська паска: покроковий рецепт

Інгредієнти:

– 1 л молока;

– 1 кг цукру;

– 150 г дріжджів;

– 500 г вершкового масла;

– 10 яєць;

– 3 яєчні жовтки;

– 2,5 кг борошна;

– 2 ст. л коньяку;

– 2 – 3 пакетики ванільного цукру;

– 1 ч. л солі;

– 200 г родзинок.