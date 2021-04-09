Невозможно вкусная и рыхлая пасха от Дарьи Цвек станет вашей любимой, а рецепт можно передавать из поколения в поколение.

Дария Цвек – автор культовой кулинарной книги "Сладкое печенье" которая должна быть у каждой хозяйки. Рецепты украинской кулинарки известны во всем мире, ведь она была настоящей мастерицей!

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Мы подготовили для вас оригинальный рецепт праздничного кулича от Дарьи Цвек. Кстати, пасха будет по мере сладкой, ведь автор добавила только 200 граммов сахара. Айда готовить вместе!

Рецепт праздничного кулича от Дарьи Цвек

Ингредиенты:

– 1 кг муки;

– 2 стакана молока

– 10 яичных желтков;

– 100 г свежих дрожжей;

– 200 г сливочного масла;

– 200 г сахара;

– 100 г изюма;

– 1/2 ч. л. соли;

– ½ цедры лимона.