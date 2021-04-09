Праздничная пасха с изюмом и цедрой от Дарьи Цвек: вкусные пасхальные рецепты
Невозможно вкусная и рыхлая пасха от Дарьи Цвек станет вашей любимой, а рецепт можно передавать из поколения в поколение.
Источник:24 канал
Дария Цвек – автор культовой кулинарной книги "Сладкое печенье" которая должна быть у каждой хозяйки. Рецепты украинской кулинарки известны во всем мире, ведь она была настоящей мастерицей!
Читайте также Как приготовить глазурь на кулич из белков: домашний рецепт на Пасху
Мы подготовили для вас оригинальный рецепт праздничного кулича от Дарьи Цвек. Кстати, пасха будет по мере сладкой, ведь автор добавила только 200 граммов сахара. Айда готовить вместе!
Рецепт праздничного кулича от Дарьи Цвек
- Свежие дрожжи разведите в теплом молоке, но не горячем. Добавьте 1 столовую ложку сахара и 3 столовые ложки муки и перемешайте. Накройте миску с опарой слоем пищевой пленки и оставьте в теплом месте без сквозняков.
- Когда опара начнет бродить перелейте ее к просеянной муке.
- Разотрите желтки с оставшимся сахаром, посолите.
- Соедините яичную массу с мукой и опарой и замесите тесто. Замешивать тесто нужно до тех пор, пока не начнут появляться воздушные пузырьки.
- Растопите сливочное масло и влейте в тесто. Опять тщательно замесите тесто, чтобы оно вобрало все масло.
- Предварительно замоченный изюм и цедру лимона добавьте в тесто и перемешайте его до однородной консистенции.
- Накройте тесто на кулич слоем пищевой пленки, укутайте плотно в полотенце и поставьте в теплое место подрастать.
- Когда тесто увеличится в объеме вдвое выложите его в форму для пасхи, дно которой застелите промасленной пергаментом. Заполните форму для выпекания на 1/3 и оставьте в теплом месте, чтобы подошло второй раз.
- Когда форма заполнится тестом, смажьте верх теста яйцом и выпекайте в горячей духовке (190 – 200 градусов) в течение 45 минут.
- Готовую пасху выньте из формы, оставьте охлаждаться под полотенцем. Приятного аппетита!
Поделиться новостью