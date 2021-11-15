American cookies или овсяное печенье для Санты Клауса – популярная праздничная выпечка. Вы можете приготовить ее вместе с детьми, ведь процесс легкий и увлекательный.

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К тесту также можно добавлять изюм, сушеную клюкву или любимые орешки.

Рецепт овсяного печенья для Санты

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  1. Взбейте овсянку в куттере или в чаше блендера.
  2. Черный шоколад измельчите на кусочки.
  3. Смешайте в глубокой посуде все ингредиенты для печенья.
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов.


Овсяное печенье / Фото из инстаграма

  1. Сформируйте из теста круглое печенье и выложите его на противень, покрытый пергаментом.
  2. Выпекайте овсяное печенье 15 минут.
  3. Готовую выпечку охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!