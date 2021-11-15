American cookies или овсяное печенье для Санты Клауса – популярная праздничная выпечка. Вы можете приготовить ее вместе с детьми, ведь процесс легкий и увлекательный.

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К тесту также можно добавлять изюм, сушеную клюкву или любимые орешки.

Рецепт овсяного печенья для Санты

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 130 – 150 граммов овсянки;

– 2 сырых куриных яйца;

– 50 граммов кефира;

– 2 столовые ложки кукурузного крахмала;

– 1 столовая ложка арахисовой пасты;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 50 граммов черного шоколада;

– ваниль;

– подсластитель.

Приготовление:

Взбейте овсянку в куттере или в чаше блендера.

Черный шоколад измельчите на кусочки.

Смешайте в глубокой посуде все ингредиенты для печенья.

Разогрейте духовку до 180 градусов.



Овсяное печенье / Фото из инстаграма