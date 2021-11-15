American cookies або вівсяне печиво для Санти Клауса – популярна святкова випічка. Ви можете приготувати її разом з дітками, адже процес легкий та захопливий.
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До тіста також можна додавати родзинки, сушену журавлину чи улюблені горішки.
Рецепт вівсяного печива для Санти
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Перебийте вівсянку в кутері або в чаші блендера.
- Чорний шоколад подрібніть на шматочки.
- Змішайте в глибокому посуді всі інгредієнти для печива.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
Вівсяне печиво / Фото з інстаграму
- Сформуйте з тіста кругле печиво та викладіть його на деко вкрите пергаментом.
- Випікайте вівсяне печиво 15 хвилин.
- Готову випічку охолодіть та подавайте до столу. Смачного!