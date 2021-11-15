American cookies або вівсяне печиво для Санти Клауса – популярна святкова випічка. Ви можете приготувати її разом з дітками, адже процес легкий та захопливий.

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До тіста також можна додавати родзинки, сушену журавлину чи улюблені горішки.

Рецепт вівсяного печива для Санти

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 130 – 150 грамів вівсянки;

– 2 сирих курячих яйця;

– 50 грамів кефіру;

– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

– 1 столова ложка арахісової пасти;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 50 грамів чорного шоколаду;

– ваніль;

– підсолоджувач.

Приготування:

Перебийте вівсянку в кутері або в чаші блендера.

Чорний шоколад подрібніть на шматочки.

Змішайте в глибокому посуді всі інгредієнти для печива.

Розігрійте духовку до 180 градусів.



Вівсяне печиво / Фото з інстаграму

Сформуйте з тіста кругле печиво та викладіть його на деко вкрите пергаментом.

Випікайте вівсяне печиво 15 хвилин.