American cookies або вівсяне печиво для Санти Клауса – популярна святкова випічка. Ви можете приготувати її разом з дітками, адже процес легкий та захопливий.

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До тіста також можна додавати родзинки, сушену журавлину чи улюблені горішки.

Рецепт вівсяного печива для Санти

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  1. Перебийте вівсянку в кутері або в чаші блендера.
  1. Чорний шоколад подрібніть на шматочки.
  1. Змішайте в глибокому посуді всі інгредієнти для печива.
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.


Вівсяне печиво / Фото з інстаграму

  1. Сформуйте з тіста кругле печиво та викладіть його на деко вкрите пергаментом.
  1. Випікайте вівсяне печиво 15 хвилин.
  1. Готову випічку охолодіть та подавайте до столу. Смачного!