Американское овсяное печенье: легкий рецепт, который понравится каждому

В воздухе уже начинает пахнуть мандаринками, дети составляют списки подарков под подушку или елки. У нас тоже для вас есть небольшой сюрприз – рецепт праздничного печенья с овсянкой и арахисовым пастой. Эту выпечку обожают американцы, возлагаем надежды, что и вам она придет по вкусу.

American cookies или овсяное печенье для Санты Клауса – популярная праздничная выпечка. Вы можете приготовить ее вместе с детьми, ведь процесс легкий и увлекательный.

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К тесту также можно добавлять изюм, сушеную клюкву или любимые орешки.

Рецепт овсяного печенья для Санты

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 4

– 130 – 150 граммов овсянки;– 2 сырых куриных яйца;– 50 граммов кефира;– 2 столовые ложки кукурузного крахмала;– 1 столовая ложка арахисовой пасты;– 1 столовая ложка оливкового масла;– 50 граммов черного шоколада;– ваниль;– подсластитель.

Приготовление:

Взбейте овсянку в куттере или в чаше блендера.

Черный шоколад измельчите на кусочки.

Смешайте в глубокой посуде все ингредиенты для печенья.

Разогрейте духовку до 180 градусов.



Овсяное печенье / Фото из инстаграма