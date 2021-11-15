Американское овсяное печенье: легкий рецепт, который понравится каждому

15 ноября 2021 , 16:15
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Источник:

инстаграм Fat Killers

В воздухе уже начинает пахнуть мандаринками, дети составляют списки подарков под подушку или елки. У нас тоже для вас есть небольшой сюрприз – рецепт праздничного печенья с овсянкой и арахисовым пастой. Эту выпечку обожают американцы, возлагаем надежды, что и вам она придет по вкусу.

American cookies или овсяное печенье для Санты Клауса – популярная праздничная выпечка. Вы можете приготовить ее вместе с детьми, ведь процесс легкий и увлекательный.

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К тесту также можно добавлять изюм, сушеную клюкву или любимые орешки.

Рецепт овсяного печенья для Санты

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 130 – 150 граммов овсянки;
– 2 сырых куриных яйца;
– 50 граммов кефира;
– 2 столовые ложки кукурузного крахмала;
– 1 столовая ложка арахисовой пасты;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 50 граммов черного шоколада;
– ваниль;
– подсластитель.

Приготовление:

  1. Взбейте овсянку в куттере или в чаше блендера.
     
  2. Черный шоколад измельчите на кусочки.
     
  3. Смешайте в глубокой посуде все ингредиенты для печенья.
     
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов.


Овсяное печенье / Фото из инстаграма

  1. Сформируйте из теста круглое печенье и выложите его на противень, покрытый пергаментом.
     
  2. Выпекайте овсяное печенье 15 минут.
     
  3. Готовую выпечку охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак