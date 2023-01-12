К мясу лучшего не сыщешь: рецепт американской горчицы

Когда речь заходит о жареном мясе, внимание также следует обратить и на то, с каким соусом его подавать. Хорошим выбором станет горчица, рецепт которой создали в Америке.

Жареное мясо – это всегда непревзойденный вкус, "совершенствовать" который с помощью приложений и соусов нужно очень осмотрительно. Впрочем, горчица и горчичные соусы – это универсальный вариант, который всегда будет иметь положительный эффект. Особенно это касается американской горчицы, подходящей для всех видов мяса.

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Рецепт американской горчицы

Время: 30 минут + несколько дней в холодильнике

Порций: 4

Американская горчица – удачный выбор для любого мяса / Фото Pexels

Ингредиенты:

60 грамм смеси зерен черной и белой горчицы;

80 миллилитров винного уксуса;

80 миллилитров белого сухого вина;

1 столовая ложка кленового сиропа;

1 чайная ложка порошка куркумы;

половина чайной ложки соли;

щепотка чили.

Приготовление:

Все ингредиенты смешиваем, накрываем миску прозрачной пленкой и ставим ее в холодильник, в идеале – на несколько дней. Время от времени смесь нужно помешивать. Вынимаем смесь. Добавляем к ней 1 – 3 столовых ложки горячей воды, в зависимости от того, какая консистенция вам нравится. Очень хорошо вымешиваем смесь до однородности. Перекладываем смесь в банку, закрываем и ставим в холодильник, чтобы вкус был максимально насыщенным. Подаем горчицу к столу с любым мясом.

Приятного аппетита!