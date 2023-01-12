Смажене м'ясо – це завжди неперевершений смак, "вдосконалювати" який за допомогою додатків та соусів потрібно вкрай обачно. Втім, гірчиця та гірчичні соуси – це універсальний варіант, який завжди матиме позитивний ефект. Особливо це стосується американської гірчиці, яка пасує до усіх видів м'яса.
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Рецепт американської гірчиці
Час: 30 хвилин + кілька днів у холодильнику
Порцій: 4
Американська гірчиця – вдалий вибір для будь-якого м'яса / Фото Pexels
Інгредієнти:
- 60 грамів суміші зерен чорної і білої гірчиці;
- 80 мілілітрів винного оцту;
- 80 мілілітрів білого сухого вина;
- 1 столова ложка кленового сиропу;
- 1 чайна ложка порошку куркуми;
- половина чайної ложки солі;
- дрібка чилі.
Приготування:
- Всі інгредієнти змішуємо, накриваємо миску прозоро плівкою та ставимо її у холодильник, в ідеалі – на кілька днів. Час від часу суміш потрібно помішувати.
- Виймаємо суміш. Додаємо до неї 1 – 3 столові ложки гарячої води, в залежності від того, яка консистенція вам подобається. Дуже гарно вимішуємо суміш до однорідності.
- Перекладаємо суміш у банку, закриваємо та ставимо у холодильник, щоб смак був максимально насиченим.
- Подаємо гірчицю до столу з будь-яким м'ясом.
Смачного!