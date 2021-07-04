Капкейк – популярная выпечка в США. Пирожное размером пять сантиметров готовят из муки, яиц, сливочного масла, сахара. Бисквитное тесто также можно использовать для выпечки пирожных. Традиционно их подают на день рождения.

Читайте также 10 советов, как привить ребенку любовь к здоровой пище

В переводе с английского – cup cake – торт в чашке или fairy cake – сказочный торт. Также готовят с начинкой с добавлением орехов, изюма, фруктов и ягод. Сверху украшают глазурью или сливочным кремом.

Первые рецепты пирожных было найдено в кулинарных книгах 1796 и 1828 годах.

Капкейки часто путают с маффинами. Их подают на десерт и готовят с добавлением соды или разрыхлителя, который имеет сладкую начинку и шапочку из крема. Маффины готовят из дрожжевого теста, подают к завтраку.

Рецепт капкейков

Время: 35 минут

35 минут Порции: 5 – 8

5 – 8 Калорийность на 100 граммов: 305 ккал

Ингредиенты:

– 120 миллилитров молока 2,5%;

– 2 яйца;

– 180 граммов муки;

– 120 граммов сливочного масла 82%;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 100 граммов сахара,

– 10 граммов ванильного сахара;

– щепотка соли.

Ингредиенты для крема:

– 120 граммов сливочного масла 82%;

– 150 граммов сахарной пудры;

– 10 граммов ванильного сахара;

– натуральный краситель;

– 2 столовые ложки молока.

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков, добавить разрыхлителем, добавьте соль. Взбейте сливочное масло с сахаром, добавьте теплое молоко, добавьте муку, перемешайте до однородной консистенции.

Процесс приготовления теста / Фото Unsplash

Выложите тесто в форму. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, выложите на противень, отправьте запекаться в течение 20 – 25 минут до готовности.

Процесс запекания пирожных в духовке / Фото Unsplash

Для приготовления крема взбейте сливочное масло, добавьте сахарную пудру, ванильный сахар, натуральный краситель.

Пирожные с кремом / Фото Unsplash

Выложите крем в кондитерский мешок, задекорируйте готовые пирожные.

Пирожные с кремом / Фото Unsplash