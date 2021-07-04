Капкейк – популярна випічка у США. Тістечко розміром у п'ять сантиметрів готують з борошна, яєць, вершкового масла, цукру. Бісквітне тісто також можна використовувати для випікання тістечок. Традиційно їх подають на день народження.
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У перекладі з англійської – cup cake – торт у чашці або fairy cake – казковий торт. Також готують з начинкою з додаванням горіхів, родзинок, фруктів та ягід. Зверху декорують глазур'ю або вершковим кремом.
Капкейки часто плутають з мафінами. Їх подають на десерт та готують з додаванням соди або розпушувача, який має солодку начинку та шапочку з крему. Мафіни готують з дріжджового тіста, подають до сніданку.
Рецепт капкейків
- Час: 35 хвилин
- Порції: 5 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 305 ккал
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте розпушувач, додайте сіль.
- Збийте вершкове масло з цукром, додайте тепле молоко, додайте борошно, перемішайте до однорідної консистенції.
Процес приготування тіста/ Фото Unsplash
- Викладіть тісто у форму.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, викладіть на деко, відправте запікатись протягом 20 – 25 хвилин до готовності.
Процес запікання тістечок у духовці/ Фото Unsplash
- Для приготування крему збийте вершкове масло, додайте цукрову пудру, ванільний цукор, натуральний барвник.
Тістечка з кремом/ Фото Unsplash
- Викладіть крем у кондитерський мішок, задекоруйте готові тістечка.
Тістечка з кремом/ Фото Unsplash
- Викладіть на тарілку. Смачного!