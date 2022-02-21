21 февраля в США отмечают День домашней выпечки с повидлом. Это еще один повод посмаковать сегодня маффинами с горячим кофе или чаем!

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Легкие маффины с вареньем

  • Время: 30 минут
  • Порции: 12 штук

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Форму для кексов смажьте растительным маслом.

  2. В большой миске смешайте просеянную муку, сахар, разрыхлитель и соль.

Фото Honey and birch

  1. В отдельной миске взбейте вилкой молоко, растопленное сливочное масло, яйцо и ванильный экстракт. Добавьте молочную смесь к мучной, перемешайте, чтобы не было комочков.

  2. Наполните формочки для маффинов на треть тестом. Положите на тесто чайную ложку повидла, сверху залейте оставшимся тестом.


Фото Honey and birch

  1. Выпекайте маффины 20 – 25 минут.
  2. Готовым кексам дайте остыть в течение 1 минуты, затем выньте их из формы.

Приятного аппетита!