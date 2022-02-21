21 февраля в США отмечают День домашней выпечки с повидлом. Это еще один повод посмаковать сегодня маффинами с горячим кофе или чаем!
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Легкие маффины с вареньем
- Время: 30 минут
- Порции: 12 штук
Приготовление:
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Разогрейте духовку до 200 градусов. Форму для кексов смажьте растительным маслом.
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В большой миске смешайте просеянную муку, сахар, разрыхлитель и соль.
Фото Honey and birch
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В отдельной миске взбейте вилкой молоко, растопленное сливочное масло, яйцо и ванильный экстракт. Добавьте молочную смесь к мучной, перемешайте, чтобы не было комочков.
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Наполните формочки для маффинов на треть тестом. Положите на тесто чайную ложку повидла, сверху залейте оставшимся тестом.
Фото Honey and birch
- Выпекайте маффины 20 – 25 минут.
- Готовым кексам дайте остыть в течение 1 минуты, затем выньте их из формы.
Приятного аппетита!