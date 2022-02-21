Сьогодні, 21 лютого, в США святкують День домашньої випічки з повидлом. Ці американські мафіни (кекси) з джемом чи домашнім повидлом – ідеальний швидкий сніданок! Подавайте їх з чашечкою гарячої кави чи чаю.

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Легкі мафіни з варенням

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 12 штук

Інгредієнти:

– 2,5 склянки борошна;

– 1/2 склянки білого цукру;

– 1 столова ложка розпушувача;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1 склянка молока;

– 1/2 склянки вершкового масла (розтопленого);

– 1 велике яйце;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 1/4 склянки повидла або джему.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Форму для кексів змастіть олією.

У великій мисці змішайте просіяне борошно, цукор, розпушувач і сіль.



Фото Honey and birch

У окремій мисці збийте виделкою молоко, розтоплене вершкове масло, яйце та ванільний екстракт. Додайте молочну суміш до борошняної, перемішайте, щоб не було грудочок.

Наповніть формочки для мафінів на третину тістом. Покладіть на тісто чайну ложку повидла, зверху залийте тістом, що залишилося.



Фото Honey and birch

Випікайте мафіни 20 – 25 хвилин. Дайте охолонути протягом 1 хвилини, потім вийміть їх з форми.

Смачного!