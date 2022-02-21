Сьогодні, 21 лютого, в США святкують День домашньої випічки з повидлом. Ці американські мафіни (кекси) з джемом чи домашнім повидлом – ідеальний швидкий сніданок! Подавайте їх з чашечкою гарячої кави чи чаю.
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Легкі мафіни з варенням
- Час: 30 хвилин
- Порції: 12 штук
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Форму для кексів змастіть олією.
- У великій мисці змішайте просіяне борошно, цукор, розпушувач і сіль.
Фото Honey and birch
- У окремій мисці збийте виделкою молоко, розтоплене вершкове масло, яйце та ванільний екстракт. Додайте молочну суміш до борошняної, перемішайте, щоб не було грудочок.
- Наповніть формочки для мафінів на третину тістом. Покладіть на тісто чайну ложку повидла, зверху залийте тістом, що залишилося.
Фото Honey and birch
- Випікайте мафіни 20 – 25 хвилин. Дайте охолонути протягом 1 хвилини, потім вийміть їх з форми.
Смачного!