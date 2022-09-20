Американский тыквенный пирог – отлично подойдет к любому празднику, или обычному обыденному застолью с родными. Также его можно приготовить на Геловине.

Читайте также Удобно есть руками: быстрый рецепт куриных голеней в панировке

Хрустящая песочная основа, нежная тыквенная начинка и декор из крема сделают из такой простой домашней выпечки настоящий кондитерский шедевр.

Рецепт американского тыквенного пирога

Время: 6 – 8 часов

6 – 8 часов Порции: 6 – 8

Ингредиенты для теста:

– 200 граммов пшеничной муки

– 2 грамма разрыхлителя для теста

– 10 граммов сахарной пудры

– щепотка соли

– 110 граммов холодного масла

– 1 куриный желток

– 2 столовые ложки холодной воды

Для начинки:

– 400 граммов готовой тыквы;

– 300 граммов сгущенки

– 3 куриных яйца

– 20 граммов ванильного сахара

– щедрая щепотка молотой корицы

– 2 столовые ложки коньяка.

Приготовление:

Для приготовления теста тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Добавьте разрыхлитель, сахарную пудру, соль, нарежьте холодное масло кубиками. дальше следует перетереть все в крошку. Добавьте яичный желток и воду, вымешайте тесто и сформуйте шар.

Форму диаметром 21 – 22 сантиметра укройте пергаментом для выпечки, тесто распределите по форме и сформируйте бортики высотой 4 – 5 сантиметров.

Отправьте форму с тестом в холодильник на 30 минут.

Для 400 граммов готовой тыквы отварите тыкву или приготовьте на пару (около 500 граммов сырой).

Для внутренности все ингредиенты смешайте в миске, взбейте блендером и вылейте на тесто.

Разогрейте духовку до 210 градусов и выпекайте ее сначала 15 минут, затем убавьте температуру до 170 и выпекайте пирог еще 40 минут.

Готовый пирог извлеките из духовки, дайте полностью остыть, и отправьте в холодильник на 4 – 5 часов или на ночь.

Пирог извлеките из формы, по желанию украсьте взбитыми сливками и корицей.

Приятного тебе аппетита!