Американський гарбузовий пиріг – чудово підійде до будь-якого свята, або звичайного буденного застілля з рідними. Також його можна приготувати на Геловін.

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Хрумка пісочна основа, ніжна гарбузова начинка та декор з крему зроблять з такого простої домашньої випічки справжній кондитерський шедевр.

Рецепт американського гарбузового пирога

  • Час: 6 – 8 годин
  • Порції: 6 – 8

Приготування:

  • Для приготування тіста ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте розпушувач, цукрову пудру, сіль, наріжте холодне масло кубиками. далі слід перетерти все в крихту. Додайте яєчний жовток і воду, вимішайте тісто та сформуйте кулю.
  • Форму діаметром 21 – 22 сантиметри вкрийте пергаментом для випікання, тісто розподіліть за формою і сформуйте бортики висотою 4 – 5 сантиметрів.
  • Відправте форму з тістом в холодильник на 30 хвилин.
  • Для 400 грамів готового гарбуза відваріть гарбуз чи приготуйте на пару (близько 500 грамів сирого).
  • Для начинки всі інгредієнти змішайте в мисці, збийте блендером і вилийте на тісто.
  • Розігрійте духовку до 210 градусів та випікайте його спочатку 15 хвилин, далі зменште температуру до 170 та випікайте пиріг ще 40 хвилин.
  • Готовий пиріг вийміть з духовки, дайте повністю охолонути, і відправте в холодильник на 4 – 5 годин або на ніч.
  • Пиріг вийміть з форми, за бажанням прикрасьте збитими вершками і корицею.

Смачного!