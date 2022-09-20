Американський гарбузовий пиріг – чудово підійде до будь-якого свята, або звичайного буденного застілля з рідними. Також його можна приготувати на Геловін.

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Хрумка пісочна основа, ніжна гарбузова начинка та декор з крему зроблять з такого простої домашньої випічки справжній кондитерський шедевр.

Рецепт американського гарбузового пирога

Час: 6 – 8 годин

6 – 8 годин Порції: 6 – 8

Інгредієнти для тіста:

– 200 грамів пшеничного борошна

– 2 грами розпушувача для тіста

– 10 грамів цукрової пудри

– дрібка солі

– 110 грамів холодного масла

– 1 курячий жовток

– 2 столові ложки холодної води

Для начинки:

– 400 грамів готового гарбуза;

– 300 грамів згущеного молока

– 3 курячих яйця

– 20 грамів ванільного цукру

– щедра дрібка меленої кориці

– 2 столові ложки коньяку.

Приготування:

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте розпушувач, цукрову пудру, сіль, наріжте холодне масло кубиками. далі слід перетерти все в крихту. Додайте яєчний жовток і воду, вимішайте тісто та сформуйте кулю.

Форму діаметром 21 – 22 сантиметри вкрийте пергаментом для випікання, тісто розподіліть за формою і сформуйте бортики висотою 4 – 5 сантиметрів.

Відправте форму з тістом в холодильник на 30 хвилин.

Для 400 грамів готового гарбуза відваріть гарбуз чи приготуйте на пару (близько 500 грамів сирого).

Для начинки всі інгредієнти змішайте в мисці, збийте блендером і вилийте на тісто.

Розігрійте духовку до 210 градусів та випікайте його спочатку 15 хвилин, далі зменште температуру до 170 та випікайте пиріг ще 40 хвилин.

Готовий пиріг вийміть з духовки, дайте повністю охолонути, і відправте в холодильник на 4 – 5 годин або на ніч.

Пиріг вийміть з форми, за бажанням прикрасьте збитими вершками і корицею.

Смачного!