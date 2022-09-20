Осенний хит: тыквенный пирог со сгущенкой
20 сентября 2022 , 14:25Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Осень – пора тыкв, но мы не всегда знаем, что из них готовить. Мы подобрали рецепт настоящего американского тыквенного пирога, который точно придётся по вкусу всем.
Американский тыквенный пирог – отлично подойдет к любому празднику, или обычному обыденному застолью с родными. Также его можно приготовить на Геловине.
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Хрустящая песочная основа, нежная тыквенная начинка и декор из крема сделают из такой простой домашней выпечки настоящий кондитерский шедевр.
Рецепт американского тыквенного пирога
- Время: 6 – 8 часов
- Порции: 6 – 8
– 200 граммов пшеничной муки
– 2 грамма разрыхлителя для теста
– 10 граммов сахарной пудры
– щепотка соли
– 110 граммов холодного масла
– 1 куриный желток
– 2 столовые ложки холодной воды
Для начинки:
– 400 граммов готовой тыквы;
– 300 граммов сгущенки
– 3 куриных яйца
– 20 граммов ванильного сахара
– щедрая щепотка молотой корицы
– 2 столовые ложки коньяка.
Приготовление:
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Добавьте разрыхлитель, сахарную пудру, соль, нарежьте холодное масло кубиками. дальше следует перетереть все в крошку. Добавьте яичный желток и воду, вымешайте тесто и сформуйте шар.
- Форму диаметром 21 – 22 сантиметра укройте пергаментом для выпечки, тесто распределите по форме и сформируйте бортики высотой 4 – 5 сантиметров.
- Отправьте форму с тестом в холодильник на 30 минут.
- Для 400 граммов готовой тыквы отварите тыкву или приготовьте на пару (около 500 граммов сырой).
- Для внутренности все ингредиенты смешайте в миске, взбейте блендером и вылейте на тесто.
- Разогрейте духовку до 210 градусов и выпекайте ее сначала 15 минут, затем убавьте температуру до 170 и выпекайте пирог еще 40 минут.
- Готовый пирог извлеките из духовки, дайте полностью остыть, и отправьте в холодильник на 4 – 5 часов или на ночь.
- Пирог извлеките из формы, по желанию украсьте взбитыми сливками и корицей.
Приятного тебе аппетита!