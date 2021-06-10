История коктейля Апероль Шприц

Апероль Шприц – слабоалкогольный коктейль ярко оранжевого цвета с ярко выраженным ароматом цитрусовых. В его состав обычно входят только три ингредиента: шампанское, битер и минеральная вода.

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Однако известный коктейль не всегда носил названние биттер Апероль. Считается, что коктейль приобрел популярность в середине 19 века, во время, когда Венеция вошла в состав Австрийской империи.

В то время австрийские военные, чтобы утолить жажду, но не опьянеть, смешивали местные вина с газированной водой, так и появились первые "шприцы". Только в 1919 году с появлением биттера коктейль получил свое современное название "Апероль Шприц".



Коктейль Апероль Шприц / Фото Алкофан

В биттер Апероль входят апельсины, ревень, горечавка, плоды хинного дерева и травы. Крепость напитка 11 градусов, однако мало кто пьет его в чистом виде – он горький, а вот в коктейлях он раскрывает все свои ароматы вкусы.

4 рецепта коктейля Апероль Шприц

Классический рецепт Апероля Шприц

Время : 3 минуты

: 3 минуты Порции : 1

: 1 Калорийность на 100 миллилитров 125 ккал



Апероль Шприц классический / Фото Челенджер

Ингредиенты:

– 40 мл Апероля;

– 60 мл Просеко или сухого шампанского;

– 20 мл газированной воды;

– кусочек апельсина;

– лед.

Предварительно охладите все ингредиенты для коктейля. Наполните большой бокал льдом. Влейте в бокал Апероль и шампанское. Добавьте газированной воды и кусочек апельсина. Не забудьте про соломинки перед подачей коктейля к столу. Приятного аппетита!

Апероль Шприц по-немецки

Время : 13 минуты

: 13 минуты Порции : 1

: 1 Калорийность на 100 миллилитров 155 ккал



Апероль Шприц с грейпфрутом / Фото Шефмаркет

Ингредиенты:

– 30 мл Апероля;

– 60 мл сухого игристого вина;

– 30 мл тоника Schweppes;

– лед;

– кусочек грейпфрута.

Предварительно охладите ингредиенты для коктейля, а бокал отправьте в морозилку на 10 минут. На дно бокала высыпьте 4 – кубиков льда. Влейте в бокал Апероль, игристое вино и тоник – перемешайте коктейль соломинкой. Добавьте к напитку грейпфрут. Приятного аппетита!

Апероль с апельсиновым соком

Время: 3 минуты

3 минуты Порции : 1

: 1 Калорийность на 100 миллилитров 135 ккал



Апероль Шприц с соком / Фото Шефмаркет

Ингредиенты:

– 50 мл Апероля;

– 50 мл апельсинового сока

– лед;

– кусочек апельсина.

Предварительно охладите все ингредиенты для коктейля. Наполните бокал льдом. Налейте в бокал Апероль, дальше апельсиновый сок – перемешайте напиток соломинкой. Надрежьте кусочек апельсина и украсьте им бокал. Приятного аппетита!

Апероль Шприц с водкой

Время: 3 минуты

3 минуты Порции : 1

: 1 Калорийность на 100 миллилитров 185 ккал



Апероль Шприц с водкой / Фото Шефмаркет

Ингредиенты:

– 20 мл Апероля;

– 10 мл водки;

– 30 мл сухого игристого вина;

– 10 мл газированной воды, можно сладкой;

– лед;

– спираль из апельсиновой цедры.