История коктейля Апероль Шприц

Апероль Шприц – слабоалкогольный коктейль ярко оранжевого цвета с ярко выраженным ароматом цитрусовых. В его состав обычно входят только три ингредиента: шампанское, битер и минеральная вода.

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Однако известный коктейль не всегда носил названние биттер Апероль. Считается, что коктейль приобрел популярность в середине 19 века, во время, когда Венеция вошла в состав Австрийской империи.

В то время австрийские военные, чтобы утолить жажду, но не опьянеть, смешивали местные вина с газированной водой, так и появились первые "шприцы". Только в 1919 году с появлением биттера коктейль получил свое современное название "Апероль Шприц".


Коктейль Апероль Шприц / Фото Алкофан

В биттер Апероль входят апельсины, ревень, горечавка, плоды хинного дерева и травы. Крепость напитка 11 градусов, однако мало кто пьет его в чистом виде – он горький, а вот в коктейлях он раскрывает все свои ароматы вкусы.

4 рецепта коктейля Апероль Шприц

Классический рецепт Апероля Шприц

  • Время: 3 минуты
  • Порции: 1
  • Калорийность на 100 миллилитров 125 ккал


Апероль Шприц классический / Фото Челенджер

  1. Предварительно охладите все ингредиенты для коктейля.
  2. Наполните большой бокал льдом.
  3. Влейте в бокал Апероль и шампанское.
  4. Добавьте газированной воды и кусочек апельсина.
  5. Не забудьте про соломинки перед подачей коктейля к столу. Приятного аппетита!

Апероль Шприц по-немецки

  • Время: 13 минуты
  • Порции: 1
  • Калорийность на 100 миллилитров 155 ккал


Апероль Шприц с грейпфрутом / Фото Шефмаркет

  1. Предварительно охладите ингредиенты для коктейля, а бокал отправьте в морозилку на 10 минут.
  2. На дно бокала высыпьте 4 – кубиков льда.
  3. Влейте в бокал Апероль, игристое вино и тоник – перемешайте коктейль соломинкой.
  4. Добавьте к напитку грейпфрут. Приятного аппетита!

Апероль с апельсиновым соком

  • Время: 3 минуты
  • Порции: 1
  • Калорийность на 100 миллилитров 135 ккал


Апероль Шприц с соком / Фото Шефмаркет

  1. Предварительно охладите все ингредиенты для коктейля.
  2. Наполните бокал льдом.
  3. Налейте в бокал Апероль, дальше апельсиновый сок – перемешайте напиток соломинкой.
  4. Надрежьте кусочек апельсина и украсьте им бокал. Приятного аппетита!

Апероль Шприц с водкой

  • Время: 3 минуты
  • Порции: 1
  • Калорийность на 100 миллилитров 185 ккал


Апероль Шприц с водкой / Фото Шефмаркет

  1. Предварительно охладите все ингредиенты.
  2. Наполните бокал для напитка льдом.
  3. Налейте в бокал Апероль, водку и перемешайте барной ложкой.
  4. Влейте в бокал игристое вино и газировку.
  5. Украсьте напиток цедрой апельсина. Приятного аппетита!