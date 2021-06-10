История коктейля Апероль Шприц
Апероль Шприц – слабоалкогольный коктейль ярко оранжевого цвета с ярко выраженным ароматом цитрусовых. В его состав обычно входят только три ингредиента: шампанское, битер и минеральная вода.
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Однако известный коктейль не всегда носил названние биттер Апероль. Считается, что коктейль приобрел популярность в середине 19 века, во время, когда Венеция вошла в состав Австрийской империи.
В то время австрийские военные, чтобы утолить жажду, но не опьянеть, смешивали местные вина с газированной водой, так и появились первые "шприцы". Только в 1919 году с появлением биттера коктейль получил свое современное название "Апероль Шприц".
Коктейль Апероль Шприц / Фото Алкофан
В биттер Апероль входят апельсины, ревень, горечавка, плоды хинного дерева и травы. Крепость напитка 11 градусов, однако мало кто пьет его в чистом виде – он горький, а вот в коктейлях он раскрывает все свои ароматы вкусы.
4 рецепта коктейля Апероль Шприц
Классический рецепт Апероля Шприц
- Время: 3 минуты
- Порции: 1
- Калорийность на 100 миллилитров 125 ккал
Апероль Шприц классический / Фото Челенджер
- Предварительно охладите все ингредиенты для коктейля.
- Наполните большой бокал льдом.
- Влейте в бокал Апероль и шампанское.
- Добавьте газированной воды и кусочек апельсина.
- Не забудьте про соломинки перед подачей коктейля к столу. Приятного аппетита!
Апероль Шприц по-немецки
- Время: 13 минуты
- Порции: 1
- Калорийность на 100 миллилитров 155 ккал
Апероль Шприц с грейпфрутом / Фото Шефмаркет
- Предварительно охладите ингредиенты для коктейля, а бокал отправьте в морозилку на 10 минут.
- На дно бокала высыпьте 4 – кубиков льда.
- Влейте в бокал Апероль, игристое вино и тоник – перемешайте коктейль соломинкой.
- Добавьте к напитку грейпфрут. Приятного аппетита!
Апероль с апельсиновым соком
- Время: 3 минуты
- Порции: 1
- Калорийность на 100 миллилитров 135 ккал
Апероль Шприц с соком / Фото Шефмаркет
- Предварительно охладите все ингредиенты для коктейля.
- Наполните бокал льдом.
- Налейте в бокал Апероль, дальше апельсиновый сок – перемешайте напиток соломинкой.
- Надрежьте кусочек апельсина и украсьте им бокал. Приятного аппетита!
Апероль Шприц с водкой
- Время: 3 минуты
- Порции: 1
- Калорийность на 100 миллилитров 185 ккал
Апероль Шприц с водкой / Фото Шефмаркет
- Предварительно охладите все ингредиенты.
- Наполните бокал для напитка льдом.
- Налейте в бокал Апероль, водку и перемешайте барной ложкой.
- Влейте в бокал игристое вино и газировку.
- Украсьте напиток цедрой апельсина. Приятного аппетита!