Історія коктейлю Апероль Шпріц

Апероль Шпріц – слабоалкогольний коктейль яскраво оранжевого кольору з яскраво вираженим ароматом цитрусових. До його складу зазвичай входять тільки три інгредієнти: шампанське, бітер та мінеральна вода.

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Проте відомий коктейль не завжди мав назву бітеру Апероль. Вважається, що коктейль набув популярності всередині 19 століття, в час коли Венеція увійшла до складу Австрійської імперії.

У той час австрійські військові, щоб втамувати спрагу, але не сп'яніти, змішували місцеві вина з газованою водою, так і з'явилися перші "шпріци". Тільки в 1919 році з появою бітеру коктейль отримав свою сучасну назву "Апероль Шпріц".



Коктейль Апероль Шпріц / Фото Алкофан

До бітеру Апероль входять апельсини, ревінь, тирлич, плоди хінного дерева і трави. Міцність напою 11 градусів, однак мало хто п'є його в чистому вигляді – він гіркий, а от в коктейлях він відкриває всі свої аромати смаки.

4 рецепти коктейлю Апероль Шпріц

Класичний рецепт Аперолю Шпріц

Час: 3 хвилини

3 хвилини Порції: 1

1 Калорійність на 100 мілілітрів: 125 ккал



Апероль Шпріц класичний / Фото Челенджер

Інгредієнти:

– 40 мл Аперолю;

– 60 мл Просеко або сухого шампанського;

– 20 мл газованої води;

– шматочок апельсину;

– лід.

Попередньо охолодіть всі інгредієнти для коктейлю. Наповніть великий бокал льодом. Влийте в бокал Апероль та шампанське. Додайте газованої води та шматочок апельсину. Не забудьте про соломинки перед подачею коктейлю до столу. Смачного!

Апероль Шпріц по-німецьки

Час: 13 хвилини

13 хвилини Порції: 1

1 Калорійність на 100 мілілітрів: 155 ккал



Апероль Шпріц з грейпфрутом / Фото Шефмаркет

Інгредієнти:

– 30 мл Аперолю;

– 60 мл сухого ігристого вина;

– 30 мл тоніку Schweppes;

– лід;

– шматочок грейпфруту.

Попередньо охолодіть інгредієнти для коктейлю, а бокал відправте в морозилку на 10 хвилин. На дно бокалу висипте 4 – кубиків льоду. Влийте в бокал Апероль, ігристе вино та тонік – перемішайте коктейль соломинкою. Додайте до напою грейпфрут. Смачного!

Апероль з апельсиновим соком

Час: 3 хвилини

3 хвилини Порції: 1

1 Калорійність на 100 мілілітрів: 135 ккал



Апероль Шпріц з соком / Фото Шефмаркет

Інгредієнти:

– 50 мл Аперолю;

– 50 мл апельсинового соку;

– лід;

– шматочок апельсину.

Попередньо охолодіть всі інгредієнти для коктейлю. Наповніть бокал льодом. Налийте в бокал Апероль, далі апельсиновий сік – перемішайте напій соломинкою. Надріжте шматочок апельсину та прикрасьте ним бокал. Смачного!

Апероль Шпріц з горілкою

Час: 3 хвилини

3 хвилини Порції: 1

1 Калорійність на 100 мілілітрів: 185 ккал



Апероль Шпріц з горілкою / Фото Шефмаркет

Інгредієнти:

– 20 мл Аперолю;

– 10 мл горілки;

– 30 мл сухого ігристого вина;

– 10 мл газованої води, можна солодкої;

– лід;

– спіраль з апельсинової цедри.