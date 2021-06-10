Історія коктейлю Апероль Шпріц

Апероль Шпріц – слабоалкогольний коктейль яскраво оранжевого кольору з яскраво вираженим ароматом цитрусових. До його складу зазвичай входять тільки три інгредієнти: шампанське, бітер та мінеральна вода.

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Проте відомий коктейль не завжди мав назву бітеру Апероль. Вважається, що коктейль набув популярності всередині 19 століття, в час коли Венеція увійшла до складу Австрійської імперії.

У той час австрійські військові, щоб втамувати спрагу, але не сп'яніти, змішували місцеві вина з газованою водою, так і з'явилися перші "шпріци". Тільки в 1919 році з появою бітеру коктейль отримав свою сучасну назву "Апероль Шпріц".


Коктейль Апероль Шпріц / Фото Алкофан

До бітеру Апероль входять апельсини, ревінь, тирлич, плоди хінного дерева і трави. Міцність напою 11 градусів, однак мало хто п'є його в чистому вигляді – він гіркий, а от в коктейлях він відкриває всі свої аромати смаки.

4 рецепти коктейлю Апероль Шпріц

Класичний рецепт Аперолю Шпріц

  • Час: 3 хвилини
  • Порції: 1
  • Калорійність на 100 мілілітрів: 125 ккал


Апероль Шпріц класичний / Фото Челенджер

  1. Попередньо охолодіть всі інгредієнти для коктейлю.
  2. Наповніть великий бокал льодом.
  3. Влийте в бокал Апероль та шампанське.
  4. Додайте газованої води та шматочок апельсину.
  5. Не забудьте про соломинки перед подачею коктейлю до столу. Смачного!

Апероль Шпріц по-німецьки

  • Час: 13 хвилини
  • Порції: 1
  • Калорійність на 100 мілілітрів: 155 ккал


Апероль Шпріц з грейпфрутом / Фото Шефмаркет

  1. Попередньо охолодіть інгредієнти для коктейлю, а бокал відправте в морозилку на 10 хвилин.
  2. На дно бокалу висипте 4 – кубиків льоду.
  3. Влийте в бокал Апероль, ігристе вино та тонік – перемішайте коктейль соломинкою.
  4. Додайте до напою грейпфрут. Смачного!

Апероль з апельсиновим соком

  • Час: 3 хвилини
  • Порції: 1
  • Калорійність на 100 мілілітрів: 135 ккал


Апероль Шпріц з соком / Фото Шефмаркет

  1. Попередньо охолодіть всі інгредієнти для коктейлю.
  2. Наповніть бокал льодом.
  3. Налийте в бокал Апероль, далі апельсиновий сік – перемішайте напій соломинкою.
  4. Надріжте шматочок апельсину та прикрасьте ним бокал. Смачного!

Апероль Шпріц з горілкою

  • Час: 3 хвилини
  • Порції: 1
  • Калорійність на 100 мілілітрів: 185 ккал


Апероль Шпріц з горілкою / Фото Шефмаркет

  1. Попередньо охолодіть всі інгредієнти.
  2. Наповніть бокал для напою льодом.
  3. Налийте в бокал Апероль, горілку й перемішайте барною ложкою.
  4. Влийте в бокал ігристе вино та газовану воду.
  5. Прикрасьте напій цедрою апельсина. Смачного!