Історія коктейлю Апероль Шпріц
Апероль Шпріц – слабоалкогольний коктейль яскраво оранжевого кольору з яскраво вираженим ароматом цитрусових. До його складу зазвичай входять тільки три інгредієнти: шампанське, бітер та мінеральна вода.
Читайте також Що взяти з собою на пікнік: список необхідних речей та продуктів
Проте відомий коктейль не завжди мав назву бітеру Апероль. Вважається, що коктейль набув популярності всередині 19 століття, в час коли Венеція увійшла до складу Австрійської імперії.
У той час австрійські військові, щоб втамувати спрагу, але не сп'яніти, змішували місцеві вина з газованою водою, так і з'явилися перші "шпріци". Тільки в 1919 році з появою бітеру коктейль отримав свою сучасну назву "Апероль Шпріц".
Коктейль Апероль Шпріц / Фото Алкофан
До бітеру Апероль входять апельсини, ревінь, тирлич, плоди хінного дерева і трави. Міцність напою 11 градусів, однак мало хто п'є його в чистому вигляді – він гіркий, а от в коктейлях він відкриває всі свої аромати смаки.
4 рецепти коктейлю Апероль Шпріц
Класичний рецепт Аперолю Шпріц
- Час: 3 хвилини
- Порції: 1
- Калорійність на 100 мілілітрів: 125 ккал
Апероль Шпріц класичний / Фото Челенджер
- Попередньо охолодіть всі інгредієнти для коктейлю.
- Наповніть великий бокал льодом.
- Влийте в бокал Апероль та шампанське.
- Додайте газованої води та шматочок апельсину.
- Не забудьте про соломинки перед подачею коктейлю до столу. Смачного!
Апероль Шпріц по-німецьки
- Час: 13 хвилини
- Порції: 1
- Калорійність на 100 мілілітрів: 155 ккал
Апероль Шпріц з грейпфрутом / Фото Шефмаркет
- Попередньо охолодіть інгредієнти для коктейлю, а бокал відправте в морозилку на 10 хвилин.
- На дно бокалу висипте 4 – кубиків льоду.
- Влийте в бокал Апероль, ігристе вино та тонік – перемішайте коктейль соломинкою.
- Додайте до напою грейпфрут. Смачного!
Апероль з апельсиновим соком
- Час: 3 хвилини
- Порції: 1
- Калорійність на 100 мілілітрів: 135 ккал
Апероль Шпріц з соком / Фото Шефмаркет
- Попередньо охолодіть всі інгредієнти для коктейлю.
- Наповніть бокал льодом.
- Налийте в бокал Апероль, далі апельсиновий сік – перемішайте напій соломинкою.
- Надріжте шматочок апельсину та прикрасьте ним бокал. Смачного!
Апероль Шпріц з горілкою
- Час: 3 хвилини
- Порції: 1
- Калорійність на 100 мілілітрів: 185 ккал
Апероль Шпріц з горілкою / Фото Шефмаркет
- Попередньо охолодіть всі інгредієнти.
- Наповніть бокал для напою льодом.
- Налийте в бокал Апероль, горілку й перемішайте барною ложкою.
- Влийте в бокал ігристе вино та газовану воду.
- Прикрасьте напій цедрою апельсина. Смачного!