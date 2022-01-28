Аппетитная корочка: быстрый рецепт хлеба на сковороде

Свежий хлеб – продукт, без которого сложно представить вкусный и сытный завтрак или обед. Если хотите приготовить ароматный хлеб своими руками – воспользуйтесь рецептом, который повторит каждый.

Хлеб на сковороде – это прекрасный способ приготовить хлеб своими руками. Он пригодится тогда, когда нет возможности или желания идти в магазин.

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Оказывается, хлеб можно приготовить быстро и просто, а результат будет просто ошеломляющим!

Рецепт хлеба на сковороде

Время: 2 часа

Порций: 4

Запашна Вкус уюта​ / Фото smaker

400 грамм пшеничной муки;

220 миллилитров теплой воды;

25 грамм свежих дрожжей;

1 столовая ложка сахара;

1 чайная ложка соли;

1 столовая ложка растительного масла.

Приготовление: