Хліб на сковороді – це прекрасний спосіб приготувати хліб власноруч. Він стає у пригоді тоді, коли немає можливості або бажання йти у магазин.

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Виявляється, хліб можна приготувати швидко та просто, а результат буде просто пориголомшливим!

Рецепт хліба на сковороді

Час: 2 години

Порцій: 4

Запашна Смак затишку / Фото smaker

400 грам пшеничного борошна;

220 мілілітрів теплої води;

25 грам свіжих дріжджів;

1 столова ложка цукру;

1 чайна ложка солі;

1 столова ложка олії.

Приготування: