Хліб на сковороді – це прекрасний спосіб приготувати хліб власноруч. Він стає у пригоді тоді, коли немає можливості або бажання йти у магазин.
Цікаво Що на столах у знаменитостей: якого раціону дотримуються голлівудські актори
Виявляється, хліб можна приготувати швидко та просто, а результат буде просто пориголомшливим!
Рецепт хліба на сковороді
Час: 2 години
Порцій: 4
Запашна Смак затишку / Фото smaker
- 400 грам пшеничного борошна;
- 220 мілілітрів теплої води;
- 25 грам свіжих дріжджів;
- 1 столова ложка цукру;
- 1 чайна ложка солі;
- 1 столова ложка олії.
Приготування:
- Зробіть закваску: налийте в миску воду, додайте дріжджі, цукор і ложку борошна.
- Добре перемішайте і поставте в тепле місце на 1 – 15 хвилин.
- Коли дріжджі почнуть працювати, просійте в миску борошно і додайте сіль.
- Замісіть гладке еластичне тісто.
- Вимішане тісто викладіть в миску, дно якої змащено олією.
- Накрийте миску тканиною і поставте в тепле місце на 30 хвилин.
- Коли тісто збільшиться вдвічі, вийміть його зі форми і вимісіть кілька разів.
- Глибоку сковороду з товстим дном змастіть олією і викладіть на неї замішане тісто.
- Рівномірно розподіліть тісто на дно форми.
- Поставте форму для тіста в тепле місце, щоб воно знову піднялося на 30 хвилин.
- Після закінчення цього часу поставте накриту кришкою сковороду на малий вогонь і повільно обсмажте хліб.
- Обсмажуйте хліб приблизно по 20 хвилин з кожного боку, постійно перевіряючи, щоб він не підгорів.
- Дайте хлібу охолонути та смакуйте!