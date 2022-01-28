Хлеб на сковороде – это прекрасный способ приготовить хлеб своими руками. Он пригодится тогда, когда нет возможности или желания идти в магазин.
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Оказывается, хлеб можно приготовить быстро и просто, а результат будет просто ошеломляющим!
Рецепт хлеба на сковороде
Время: 2 часа
Порций: 4
Запашна Вкус уюта / Фото smaker
- 400 грамм пшеничной муки;
- 220 миллилитров теплой воды;
- 25 грамм свежих дрожжей;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1 чайная ложка соли;
- 1 столовая ложка растительного масла.
Приготовление:
- Сделайте закваску: налейте в миску воду, добавьте дрожжи, сахар и ложку муки.
- Хорошо размешайте и поставьте в теплое место на 1 – 15 минут.
- Когда дрожжи приступят к работе, просейте в миску муку и добавьте соль.
- Замесите гладкое эластичное тесто.
- Вымешанное тесто выложите в миску, дно которой смазано растительным маслом.
- Накройте миску тканью и поставьте в теплое место на 30 минут.
- Когда тесто увеличится вдвое, извлеките его из формы и вымесите несколько раз.
- Глубокую сковороду с толстым дном смажьте растительным маслом и выложите на нее замешанное тесто.
- Равномерно распределите тесто на дно формы.
- Поставьте форму для теста в теплое место, чтобы оно снова поднялось на 30 минут.
- По истечении этого времени поставьте накрытую крышкой сковороду на малый огонь и медленно обжарьте хлеб.
- Обжаривайте хлеб примерно по 20 минут с каждой стороны, постоянно проверяя, чтобы он не подгорел.
- Дайте хлебу остыть и смакуйте!