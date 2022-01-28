Хлеб на сковороде – это прекрасный способ приготовить хлеб своими руками. Он пригодится тогда, когда нет возможности или желания идти в магазин.

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Оказывается, хлеб можно приготовить быстро и просто, а результат будет просто ошеломляющим!

Рецепт хлеба на сковороде

Время: 2 часа
Порций: 4

Запашна Вкус уюта​ / Фото smaker

  • 400 грамм пшеничной муки;
  • 220 миллилитров теплой воды;
  • 25 грамм свежих дрожжей;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 1 столовая ложка растительного масла.

Приготовление:

  1. Сделайте закваску: налейте в миску воду, добавьте дрожжи, сахар и ложку муки.
  2. Хорошо размешайте и поставьте в теплое место на 1 – 15 минут.
  3. Когда дрожжи приступят к работе, просейте в миску муку и добавьте соль.
  4. Замесите гладкое эластичное тесто.
  5. Вымешанное тесто выложите в миску, дно которой смазано растительным маслом.
  6. Накройте миску тканью и поставьте в теплое место на 30 минут.
  7. Когда тесто увеличится вдвое, извлеките его из формы и вымесите несколько раз.
  8. Глубокую сковороду с толстым дном смажьте растительным маслом и выложите на нее замешанное тесто.
  9. Равномерно распределите тесто на дно формы.
  10. Поставьте форму для теста в теплое место, чтобы оно снова поднялось на 30 минут.
  11. По истечении этого времени поставьте накрытую крышкой сковороду на малый огонь и медленно обжарьте хлеб.
  12. Обжаривайте хлеб примерно по 20 минут с каждой стороны, постоянно проверяя, чтобы он не подгорел.
  13. Дайте хлебу остыть и смакуйте!