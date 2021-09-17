Для семейного ужина: аппетитная курочка с апельсинами, имбирем и медом

Хрустящая корочка, нежнейшее мясо, звонкий аромат апельсинов и пряная остринка имбиря создают сногшибательную вкусовую композицию. Рецепт при этом совершенно не сложен. Просто делайте все по пунктам – и у вас все получится!

Курица, запеченная с медом, имбирем и апельсинами, станет коронным блюдом на большом домашнем банкете по случаю дня рождения или другого семейного праздника. Идеально дополнят курочку блюда из картофеля и свежие овощные салаты.

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Так что внимательно читаем рецепт – и за работу!

Рецепт запеченной курицы с апельсинами, медом и имбирем

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 – 8



Запеченая курица / Фото Рецепты "Смаколики"

– 1 куриная тушка;– 4 ст. л. меда;– 2 апельсина;– 40 г тертого свежего имбиря;– 3 ст. л. масла;– ваши любимые специи;– соль, молотый черный перец – по вашему вкусу.

Приготовление:

Апельсины очистите от кожуры, предварительно отрезав от одного половинку, и удалите из них белые пленки.

Нарежьте очищенные апельсины кружочками.



Приготовление курицы / Фото Їжа

Смажьте куриную тушку маслом, натрите любимыми специями, солью и молотым черным перцем.



Приготовление курицы / Фото Їжа

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Выложите на дно противня кружочки апельсинов, а на них – курицу.



Приготовление курицы / Фото Їжа

Отправьте все запекаться на 40 минут.

Из половинки апельсина выжмите в глубокую тарелку сок. Добавьте натертый имбирь, мед, любимые специи и все перемешайте.



Приготовление курицы / Фото Їжа

Достаньте курицу из духовки и осторожно переверните на другую сторону. Смажьте ее смесью апельсинового сока, меда и специй и снова отправьте в духовку на 60 – 80 минут.



Приготовление курицы / Фото Їжа

Готовую курицу выньте из духовки, переложите на блюдо вместе с карамелизовавшимися апельсинами.



Приготовление курицы / Фото Їжа

Подавайте курочку, нарезав ее на порционные куски и обильно полив оставшимся в противне соусом.

Приятного аппетита!