Для семейного ужина: аппетитная курочка с апельсинами, имбирем и медом

17 сентября 2021 , 16:55
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Источник:

Їжа

Хрустящая корочка, нежнейшее мясо, звонкий аромат апельсинов и пряная остринка имбиря создают сногшибательную вкусовую композицию. Рецепт при этом совершенно не сложен. Просто делайте все по пунктам – и у вас все получится!

Курица, запеченная с медом, имбирем и апельсинами, станет коронным блюдом на большом домашнем банкете по случаю дня рождения или другого семейного праздника. Идеально дополнят курочку блюда из картофеля и свежие овощные салаты.

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Так что внимательно читаем рецепт – и за работу!

Рецепт запеченной курицы с апельсинами, медом и имбирем

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6 – 8


Запеченая курица / Фото Рецепты "Смаколики"

Ингредиенты:
– 1 куриная тушка;
– 4 ст. л. меда;
– 2 апельсина;
– 40 г тертого свежего имбиря;
– 3 ст. л. масла;
– ваши любимые специи;
– соль, молотый черный перец – по вашему вкусу.

Приготовление:

  1. Апельсины очистите от кожуры, предварительно отрезав от одного половинку, и удалите из них белые пленки.
     
  2. Нарежьте очищенные апельсины кружочками.


Приготовление курицы / Фото Їжа

  1. Смажьте куриную тушку маслом, натрите любимыми специями, солью и молотым черным перцем.


Приготовление курицы / Фото Їжа

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
     
  2. Выложите на дно противня кружочки апельсинов, а на них – курицу.


Приготовление курицы / Фото Їжа

  1. Отправьте все запекаться на 40 минут.
     
  2. Из половинки апельсина выжмите в глубокую тарелку сок. Добавьте натертый имбирь, мед, любимые специи и все перемешайте.


Приготовление курицы / Фото Їжа

  1. Достаньте курицу из духовки и осторожно переверните на другую сторону.
  2. Смажьте ее смесью апельсинового сока, меда и специй и снова отправьте в духовку на 60 – 80 минут.


Приготовление курицы / Фото Їжа

  1. Готовую курицу выньте из духовки, переложите на блюдо вместе с карамелизовавшимися апельсинами.


Приготовление курицы / Фото Їжа

  1. Подавайте курочку, нарезав ее на порционные куски и обильно полив оставшимся в противне соусом.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак