Курка, запечена з медом, імбирем та апельсинами, стане коронною стравою на великому домашньому бенкеті до дня народження чи іншого родинного свята. Якнайкраще доповнять курочку страви з картоплі та свіжі овочеві салати.

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Тож уважно читаємо рецепт – і до роботи!

Рецепт курки, запеченої з апельсинами, медом та імбирем

  • Час: 2 години
  • Порції: 6 – 8


Запечена курка / Фото Рецепти "Смаколики"

Приготування:

  1. Апельсини почистіть від шкірки, попередньо відрізавши від одного половинку, та видаліть з них білі плівки.
  1. Наріжте апельсини кружальцями.


Приготування курки / Фото Їжа

  1. Змастіть курячу тушку олією й натріть улюбленими спеціями, сіллю та меленим чорним перцем.


Приготування курки / Фото Їжа

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  1. Викладіть на дно деко кружальця апельсинів, а на них – курку.


Приготування курки / Фото Їжа

  1. Відправте все запікатися на 40 хвилин.
  1. З половинки апельсина вичавіть до глибокої тарілки сік. Додайте натертий імбир, мед, улюблені спеції та перемішайте.


Приготування курки / Фото Їжа

  1. Дістаньте курку з духовки й обережно переверніть на інший бік.
  2. Змастіть тушку сумішшю апельсинового соку, меду та спецій і знову відправте до духовки на 60 – 80 хвилин.


Приготування курки / Фото Їжа

  1. Готову курку вийміть з духовки, перекладіть на таріль разом із карамелізованими апельсинами.


Приготування курки / Фото Їжа

  1. Подавайте курочку, нарізавши її на порційні шматки й рясно поливши соусом, що залишився в деко.

Смачного!