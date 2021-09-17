Курица, запеченная с медом, имбирем и апельсинами, станет коронным блюдом на большом домашнем банкете по случаю дня рождения или другого семейного праздника. Идеально дополнят курочку блюда из картофеля и свежие овощные салаты.
Читайте также Чем заменить шашлык: быстрые блюда из курицы на мангале и в духовке
Так что внимательно читаем рецепт – и за работу!
Рецепт запеченной курицы с апельсинами, медом и имбирем
- Время: 2 часа
- Порции: 6 – 8
Запеченая курица / Фото Рецепты "Смаколики"
Приготовление:
- Апельсины очистите от кожуры, предварительно отрезав от одного половинку, и удалите из них белые пленки.
- Нарежьте очищенные апельсины кружочками.
Приготовление курицы / Фото Їжа
- Смажьте куриную тушку маслом, натрите любимыми специями, солью и молотым черным перцем.
Приготовление курицы / Фото Їжа
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Выложите на дно противня кружочки апельсинов, а на них – курицу.
Приготовление курицы / Фото Їжа
- Отправьте все запекаться на 40 минут.
- Из половинки апельсина выжмите в глубокую тарелку сок. Добавьте натертый имбирь, мед, любимые специи и все перемешайте.
Приготовление курицы / Фото Їжа
- Достаньте курицу из духовки и осторожно переверните на другую сторону.
- Смажьте ее смесью апельсинового сока, меда и специй и снова отправьте в духовку на 60 – 80 минут.
Приготовление курицы / Фото Їжа
- Готовую курицу выньте из духовки, переложите на блюдо вместе с карамелизовавшимися апельсинами.
Приготовление курицы / Фото Їжа
- Подавайте курочку, нарезав ее на порционные куски и обильно полив оставшимся в противне соусом.
Приятного аппетита!