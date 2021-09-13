Аппетитная лазанья с кроликом и белыми грибами: рецепт Владимира Ярославского

Чтобы сытно и вкусно пообедать вам точно нужно приготовить этот вариант лазаньи. Нежное и диетическое мясо кролика прекрасно сочетается с ароматными белыми грибами и все это в одном блюде!

Лазанья – классическое блюдо итальянской кухни, которое готовят с соусом Болоньезе и Бешамель, но сегодня шеф-повар Владимир Ярославский предлагает приготовить его с кроликом и белыми грибами.

Да, блюдо не является быстрым в приготовлении, но, поверьте, конечный результат этого стоит!

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Рецепт итальянской лазаньи с кроликом

Время: 4 – 5 часов

4 – 5 часов Порции: 4



Лазанья / Фото Владимира Ярославского

Приготовление:

Для приготовления рагу из кролика нарежьте его крупными кусками. Добавьте мелко нарезанный лук, свежий тимьян и розмарин. Обильно поперчите и посолите начинку и влейте немного бульона и белого вина. Тушите все около 1,5 – 2 часов на медленном огне. Охладите рагу из кролика, отделите мясо от кости и порежьте его на кусочки. Оставшийся соус можно немного проварить до загустения и добавить к кролику. Для приготовления грибов, обжарьте их на масле и добавьте мелко нарезанный чеснок. Соедините со сливочным маслом и нарезанной петрушкой. Обжаривайте грибы еще 1 – 2 минуты и посолите. Для приготовления соуса Бешамель соедините на сковородке муку (40 г), сливочное масло (50 г) и хорошо перемешайте. Влейте молоко (350 мл) и сливки (150 мл). В конце приготовления соуса посыпьте мускатным орехом.

Вырежьте из теста на лазанью круг 23х23 сантиметра или купите готовые листы теста для блюда. Отварите тесто в кипящей подсоленной воде 30 секунд. Чтобы остановить процесс приготовления теста и предотвратить его слипание – окуните его в холодную воду.

– 250 г сыра моцарелла;– 250 г теста для пасты или готовые листы на лазанью;– 250 г обжаренных белых грибов;– 600 г рагу из кролика;– 50 г сыра пармезан;– 500 г соуса бешамель.Владимир Ярославский использовал для лазаньи форму 25х25 сантиметров.



Подсказка от шеф-повара / Фото со страницы Ярославского