Аппетитная лазанья с кроликом и белыми грибами: рецепт Владимира Ярославского
Источник:Владимир Ярославский
Чтобы сытно и вкусно пообедать вам точно нужно приготовить этот вариант лазаньи. Нежное и диетическое мясо кролика прекрасно сочетается с ароматными белыми грибами и все это в одном блюде!
Лазанья – классическое блюдо итальянской кухни, которое готовят с соусом Болоньезе и Бешамель, но сегодня шеф-повар Владимир Ярославский предлагает приготовить его с кроликом и белыми грибами.
Да, блюдо не является быстрым в приготовлении, но, поверьте, конечный результат этого стоит!
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Рецепт итальянской лазаньи с кроликом
- Время: 4 – 5 часов
- Порции: 4
Лазанья / Фото Владимира Ярославского
– 250 г сыра моцарелла;
– 250 г теста для пасты или готовые листы на лазанью;
– 250 г обжаренных белых грибов;
– 600 г рагу из кролика;
– 50 г сыра пармезан;
– 500 г соуса бешамель.
Приготовление:
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Для приготовления рагу из кролика нарежьте его крупными кусками. Добавьте мелко нарезанный лук, свежий тимьян и розмарин. Обильно поперчите и посолите начинку и влейте немного бульона и белого вина. Тушите все около 1,5 – 2 часов на медленном огне.
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Охладите рагу из кролика, отделите мясо от кости и порежьте его на кусочки. Оставшийся соус можно немного проварить до загустения и добавить к кролику.
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Для приготовления грибов, обжарьте их на масле и добавьте мелко нарезанный чеснок. Соедините со сливочным маслом и нарезанной петрушкой. Обжаривайте грибы еще 1 – 2 минуты и посолите.
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Для приготовления соуса Бешамель соедините на сковородке муку (40 г), сливочное масло (50 г) и хорошо перемешайте. Влейте молоко (350 мл) и сливки (150 мл). В конце приготовления соуса посыпьте мускатным орехом.
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Вырежьте из теста на лазанью круг 23х23 сантиметра или купите готовые листы теста для блюда.
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Отварите тесто в кипящей подсоленной воде 30 секунд. Чтобы остановить процесс приготовления теста и предотвратить его слипание – окуните его в холодную воду.
Подсказка от шеф-повара / Фото со страницы Ярославского
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Чтобы сформировать лазанью сначала выложите на дно формы сливочное масло и немного смажьте им его. Далее выложите слой теста, рагу из кролика и сыр моцареллу. Далее слой теста и соуса, зажарку из белых грибов. Повторяйте слои до верха формы.
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Последний слой: тесто, соус и сыр пармезан.
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Выпекайте лазанью в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15 – 17 минут.
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Готовое блюдо полейте оливковым маслом, посыпьте травами. Приятного аппетита!