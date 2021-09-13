Лазанья – класична страва італійської кухні, яку готують з соусом Болоньєзе та Бешамелем, але сьогодні шеф-кухар Володимир Ярославський пропонує вам приготувати її з кроликом та білими грибами.

Так, страва не є швидка у приготуванні, але, повірте, кінцевий результат цього вартий!

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Рецепт італійської лазаньї з кроликом

Час: 4 – 5 годин

4 – 5 годин Порції: 4



Лазанья / Фото Володимира Ярославського

Інгредієнти:

– 250 г сиру моцарела;

– 250 г тіста для пасти або готові листи на лазанью;

– 250 г обсмажених білих грибів;

– 600 г рагу з кролика;

– 50 г сиру пармезан;

– 500 г соусу Бешамель.

Приготування:

Для приготування рагу з кролика наріжте його великими шматками. Додайте дрібно нарізану цибулю, свіжий тим'ян та розмарин. Рясно поперчіть та посоліть начинку та влийте трішки бульйону та білого вина. Тушкуйте все близько 1,5 – 2 годин на повільному вогні.

Охолодіть рагу з кролика, відділіть м'ясо від кістки та пошматуйте його на шматочки. Соус, що залишився можна трішки проварити до загустіння та додати до кролика.

Для приготування грибів, обсмажте їх на олії та додайте дрібно нарізаний часник. З'єднайте з вершковим маслом та нарізаною петрушкою. Обсмажуйте гриби ще 1 – 2 хвилини та посоліть.

Для приготування соусу Бешамель з'єднайте на сковорідці борошно (40 г), вершкове масло (50 г) та добряче перемішайте. Влийте молоко (350 мл) і вершки (150 мл). Наприкінці приготування соусу посипте мускатним горіхом.

Примітка: Володимир Ярославський використав для лазаньї форму 25х25 сантиметрів.

Виріжте з тіста на лазанью коло 23х23 сантиметри або придбайте готові листи тіста для страви.

Відваріть тісто в киплячій підсоленій воді 30 секунд. Щоб зупинити процес приготування тіста й уникнути його злипання – занурте його у холодну воду.



Підказка від шеф-кухаря / Фото зі сторінки Ярославського

Щоб сформувати лазанью спочатку викладіть на дно форми вершкове масло та трішки змастіть ним його. Далі викладіть шар тіста, рагу з кролика та сир моцарелу. Далі шар тіста та соусу, засмажку з білих грибів. Повторюйте шари до верху форми.

Останній шар: тісто, соус та сир пармезан.

Випікайте лазанью в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 15 – 17 хвилин.