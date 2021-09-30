На приготовление курятины не нужно много времени. А сочетается она с самыми разнообразными соусами и гарнирами – от гречки до булгура.
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Давайте готовить вместе!
Курица в апельсиновом соусе
- Время: 45 минут
- Порции: 4 порции
Курица в апельсиновом соусе / Фото со страницы Глинской
Приготовление:
- Тщательно вымойте куриное филе, просушите его на бумажном полотенце и нарежьте на средние кусочки.
- Посолите и перемешайте мясо, чтобы специи равномерно разошлись по курятине.
- Натрите цедру половины апельсина на мелкой терке.
- Сок из апельсинов смешайте с цедрой в отдельной мисочке.
- Добавьте пропущенный сквозь пресс чеснок и мелко нарезанный перец чили.
- Влейте в смесь мед, всыпьте имбирь и посолите. Перемешайте маринад.
- Обваляйте кусочки курочки в муке и обжарьте на разогретой сковородке с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.
- На сковородке, где жарилась курица, приготовьте соус: вылейте маринад в мясо и варите до загустения.
- Снимите блюдо с плиты и подавайте прямо на сковородке к столу.
Приятного аппетита!
Нежные куриные котлеты
- Время: 60 минут
- Порции: 10
Куриные котлеты / Фото Глинской
Приготовление:
- Нарежьте крупными кусками картофель, лук, куриное филе.
- Батон замочите в молоке. Все эти ингредиенты пропустите через мясорубку, чтобы получить однородный фарш.
- Добавьте специи и перемешайте фарш.
- Накройте его слоем пищевой пленки и отправьте "отдохнуть" в холодильник на 30 минут.
- Подготовьте миску с холодной водой, блюдце с манкой.
- Разогрейте сковородку с растительным маслом.
- Смочите руки в холодной воде, сформируйте из фарша котлету и посыпьте ее манной крупой.
- Сформированные котлеты обжарьте до готовности на сковородке с обеих сторон.
- Подавайте котлеты горячими.
Приятного аппетита!