На приготовление курятины не нужно много времени. А сочетается она с самыми разнообразными соусами и гарнирами – от гречки до булгура.

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Давайте готовить вместе!

Курица в апельсиновом соусе

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4 порции


Курица в апельсиновом соусе / Фото со страницы Глинской

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте куриное филе, просушите его на бумажном полотенце и нарежьте на средние кусочки.
  2. Посолите и перемешайте мясо, чтобы специи равномерно разошлись по курятине.
  3. Натрите цедру половины апельсина на мелкой терке.
  4. Сок из апельсинов смешайте с цедрой в отдельной мисочке.
  5. Добавьте пропущенный сквозь пресс чеснок и мелко нарезанный перец чили.
  6. Влейте в смесь мед, всыпьте имбирь и посолите. Перемешайте маринад.
  7. Обваляйте кусочки курочки в муке и обжарьте на разогретой сковородке с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.
  8. На сковородке, где жарилась курица, приготовьте соус: вылейте маринад в мясо и варите до загустения.
  9. Снимите блюдо с плиты и подавайте прямо на сковородке к столу.

Приятного аппетита!

Нежные куриные котлеты

  • Время: 60 минут
  • Порции: 10


Куриные котлеты / Фото Глинской

Приготовление:

  1. Нарежьте крупными кусками картофель, лук, куриное филе.
  2. Батон замочите в молоке. Все эти ингредиенты пропустите через мясорубку, чтобы получить однородный фарш.
  3. Добавьте специи и перемешайте фарш.
  4. Накройте его слоем пищевой пленки и отправьте "отдохнуть" в холодильник на 30 минут.
  5. Подготовьте миску с холодной водой, блюдце с манкой.
  6. Разогрейте сковородку с растительным маслом.
  7. Смочите руки в холодной воде, сформируйте из фарша котлету и посыпьте ее манной крупой.
  8. Сформированные котлеты обжарьте до готовности на сковородке с обеих сторон.
  9. Подавайте котлеты горячими.

Приятного аппетита!