На приготування курятини не потрібно багато часу. А поєднується вона з найрізноманітнішими соусами та гарнірами – від гречки до булгуру.
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Мерщій готувати разом!
Курка в апельсиновому соусі
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4 порції
Курка в апельсиновому соусі / Фото зі сторінки Глінської
Приготування:
- Ретельно помийте куряче філе, просушіть його на паперовому рушнику та наріжте на середні шматочки.
- Посоліть та перемішайте м'ясо, щоб спеції рівномірно розійшлися по курятині.
- Натріть цедру половини апельсина на дрібній тертці.
- Сік з апельсинів змішайте з цедрою у окремій мисочці.
- Додайте вичавлений через прес часник та дрібно нарізаний перець чилі.
- Влийте до суміші мед, всипте імбир та посоліть. Перемішайте маринад.
- Обваляйте шматочки курочки в борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до золотистої скоринки з обох сторін.
- На сковорідці, де смажилася курка, приготуйте соус: вилийте маринад до м'яса та варіть до загущування.
- Зніміть страву з плити й подавайте просто на сковорідці до столу.
Смачного!
Ніжні курячі котлети
- Час: 60 хвилин
- Порції: 10
Курячі котлети / Фото Глінської
Приготування:
- Наріжте великими шматками картоплю, цибулю, куряче філе.
- Батон замочіть в молоці. Всі ці інгредієнти пропустіть через м'ясорубку, щоб отримати однорідний фарш.
- Додайте спецій та перемішайте фарш для котлет.
- Накрийте його шаром харчової плівки та відправте "відпочити" в холодильник на 30 хвилин.
- Підготуйте миску з холодною водою, блюдце з манкою.
- Розігрійте сковорідку з олією.
- Змочіть руки у холодній воді, сформуйте з фаршу котлету та посипте її манною крупою.
- Сформовані котлети обсмажте до готовності на сковорідці з обох сторін.
- Подавайте котлети гарячими.
Смачного!