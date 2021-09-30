Такая курица не надоест: филе в апельсиновом соусе и нежные котлетки от Лизы Глинской

30 сентября 2021 , 19:42
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Лизы Глинской

Талантливая украинская кулинарка обожает баловать родных яркими, питательными блюдами. Фаворит всей ее семьи – курятина. А с Лизиными рецептам нежную курочку оценят и фанаты красного мяса.

На приготовление курятины не нужно много времени. А сочетается она с самыми разнообразными соусами и гарнирами – от гречки до булгура.

Читайте также Антибиотики, гормоны роста, "накалывание": как выбрать курятину без вредных примесей

Давайте готовить вместе!

Курица в апельсиновом соусе

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4 порции


Курица в апельсиновом соусе / Фото со страницы Глинской

Ингредиенты:
– 500 г куриного филе;
– 2 апельсина;
– 2 зубчика чеснока;
– перец чили;
– 30 г муки;
– 15 г меда;
– 10 мл растительного масла;
– ½ ч. л. сухого имбиря;
– соль – по вашему вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте куриное филе, просушите его на бумажном полотенце и нарежьте на средние кусочки.
     
  2. Посолите и перемешайте мясо, чтобы специи равномерно разошлись по курятине.
     
  3. Натрите цедру половины апельсина на мелкой терке.
     
  4. Сок из апельсинов смешайте с цедрой в отдельной мисочке.
     
  5. Добавьте пропущенный сквозь пресс чеснок и мелко нарезанный перец чили.
     
  6. Влейте в смесь мед, всыпьте имбирь и посолите. Перемешайте маринад.
     
  7. Обваляйте кусочки курочки в муке и обжарьте на разогретой сковородке с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.
     
  8. На сковородке, где жарилась курица, приготовьте соус: вылейте маринад в мясо и варите до загустения.
     
  9. Снимите блюдо с плиты и подавайте прямо на сковородке к столу.

Приятного аппетита!

Нежные куриные котлеты

  • Время: 60 минут
  • Порции: 10


Куриные котлеты / Фото Глинской

Ингредиенты:
– 1 кг куриного филе;
– 350 г лука;
– 300 г картофеля;
– 100 г батона;
– 150 мл молока;
– 150 г манной крупы;
– соль, молотый черный перец – по вашему вкусу;
– растительное масло для обжарки.

Приготовление:

  1. Нарежьте крупными кусками картофель, лук, куриное филе.
     
  2. Батон замочите в молоке. Все эти ингредиенты пропустите через мясорубку, чтобы получить однородный фарш.
     
  3. Добавьте специи и перемешайте фарш.
     
  4. Накройте его слоем пищевой пленки и отправьте "отдохнуть" в холодильник на 30 минут.
     
  5. Подготовьте миску с холодной водой, блюдце с манкой.
     
  6. Разогрейте сковородку с растительным маслом.
     
  7. Смочите руки в холодной воде, сформируйте из фарша котлету и посыпьте ее манной крупой.
     
  8. Сформированные котлеты обжарьте до готовности на сковородке с обеих сторон.
     
  9. Подавайте котлеты горячими.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак