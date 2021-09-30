Такая курица не надоест: филе в апельсиновом соусе и нежные котлетки от Лизы Глинской

Талантливая украинская кулинарка обожает баловать родных яркими, питательными блюдами. Фаворит всей ее семьи – курятина. А с Лизиными рецептам нежную курочку оценят и фанаты красного мяса.

На приготовление курятины не нужно много времени. А сочетается она с самыми разнообразными соусами и гарнирами – от гречки до булгура.

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Давайте готовить вместе!

Курица в апельсиновом соусе

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4 порции



Курица в апельсиновом соусе / Фото со страницы Глинской

– 500 г куриного филе;– 2 апельсина;– 2 зубчика чеснока;– перец чили;– 30 г муки;– 15 г меда;– 10 мл растительного масла;– ½ ч. л. сухого имбиря;– соль – по вашему вкусу.

Приготовление:

Тщательно вымойте куриное филе, просушите его на бумажном полотенце и нарежьте на средние кусочки.

Посолите и перемешайте мясо, чтобы специи равномерно разошлись по курятине.

Натрите цедру половины апельсина на мелкой терке.

Сок из апельсинов смешайте с цедрой в отдельной мисочке.

Добавьте пропущенный сквозь пресс чеснок и мелко нарезанный перец чили.

Влейте в смесь мед, всыпьте имбирь и посолите. Перемешайте маринад.

Обваляйте кусочки курочки в муке и обжарьте на разогретой сковородке с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.

На сковородке, где жарилась курица, приготовьте соус: вылейте маринад в мясо и варите до загустения.

Снимите блюдо с плиты и подавайте прямо на сковородке к столу.

Приятного аппетита!

Нежные куриные котлеты

Время: 60 минут

60 минут Порции: 10



Куриные котлеты / Фото Глинской

– 1 кг куриного филе;– 350 г лука;– 300 г картофеля;– 100 г батона;– 150 мл молока;– 150 г манной крупы;– соль, молотый черный перец – по вашему вкусу;– растительное масло для обжарки.

Приготовление:

Нарежьте крупными кусками картофель, лук, куриное филе.

Батон замочите в молоке. Все эти ингредиенты пропустите через мясорубку, чтобы получить однородный фарш.

Добавьте специи и перемешайте фарш.

Накройте его слоем пищевой пленки и отправьте "отдохнуть" в холодильник на 30 минут.

Подготовьте миску с холодной водой, блюдце с манкой.

Разогрейте сковородку с растительным маслом.

Смочите руки в холодной воде, сформируйте из фарша котлету и посыпьте ее манной крупой.

Сформированные котлеты обжарьте до готовности на сковородке с обеих сторон.

Подавайте котлеты горячими.

Приятного аппетита!