Как приготовить арахисовую пасту дома: рецепт и виды возможных вкусов

Арахисовая паста – нереально вкусная намазка из арахиса, которую вы с легкостью можете приготовить дома. Лучше всего она сочетается с тостами и хлебцами к завтраку или в качестве перекуса. Однако, не следует слишком много употреблять арахисовую пасту, так как она очень калорийна.
Впервые арахисовую пасту приготовили в США в конце 19 века. С тех пор арахисовая паста завоевала расположение не только у американцев, но и приобрела популярность во всем мире.
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Арахисовая паста может быть как классической, то есть в ее состав входит только арахис и соль, так и с различными приложениями: медом, шоколадом, тахинной и ванилью.
Рецепт классической арахисовой пасты
- Время: 40
- Порции: 3 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 590
– 500 г арахиса;
– соль по вашему вкусу.
- Сырой арахис нужно поджарить в духовке. Для этого разогрейте ее до 180 градусов, противень застелите слоем пергамента для выпекания.
Арахис / Фото 1000 меню
- Равномерно разложите арахис на противень и отправьте в духовку. Каждые 5 минут доставайте противень из духовки и перемешивайте арахис. Повторяйте этот процесс в течение 20 – 25 минут.
- Охладите готовый арахис.
- Для приготовления арахисовой пасты вам нужен мощный блендер.
- Высыпьте арахис в чашу блендера и измельчайте его до пастообразного состояния. Этот процесс займет у вас около 10 минут.
Приготовление арахисовой пасты / Фото Еда
- В готовую пасту добавьте соли по вашему вкусу и перемешайте массу. Приятного аппетита!
Чтобы приготовить пасту с различными приложениями повторите процесс приготовления самой арахисовой пасты и в конце добавьте к ней мед, растопленный шоколад, кокосовую стружку или ваниль.